遠距教學讓父母快抓狂？「四招」化解親子衝突

（圖：健康醫療網提供）

新冠疫情 肆虐，也讓許多家庭遭遇危機，台中一位職業母親，疫情期間在家工作，國中孩子改採遠距教學，長時間相處下，家庭衝突不斷，也影響婚姻，讓她心力交瘁，所幸透過諮商檢視親子 與婚姻關係，讓狀況漸入佳境。

「關係互動調整」疫情期檢視家庭困境

諮商心理師 留妘蓁說明，疫情大幅改變民眾生活型態，特別是家庭關係。上述媽媽重視孩子教養，給自己與孩子莫大壓力，間接影響家庭氣氛，也讓他與另一半婚姻岌岌可危，現代女性身兼母親與伴侶，雙重身分常讓人無法喘息，但換個角度思考，疫情期間慢下來檢視家庭困境，透過「關係互動調整」也能適時給予家庭關係和解的機會。

關注過多 「遠距教學」引發親子互不諒解

留妘蓁提到，家長與孩子關係，因為在家增添緊張感及擔憂，某一個部分是由於父母在家關注的焦點，除了自身工作，還包括小孩學習狀況；一方面擔心孩子專心度與理解力，一方面又要提醒坐姿以及飲水餐食。而孩子也可能偶有放鬆、分心與疲憊，家長卻恐認為孩子「上課不認真、只想偷懶貪玩」，因此造成親子之間強烈不理解。

化解親子衝突「四部曲」

留妘蓁進一步提出，化解親子衝突，可透過「四部曲」來緩解父母與孩子的緊繃狀態，透過「冷靜、釐清、接受、共處」四部曲，緩衝親子不安情緒。

1、第一部曲，「冷靜」。

冷靜思考，會發怒是否因孩子上課模樣行為，與你期待有落差而感到不安，不是你所能掌控，而頻頻感到焦躁。

2、第二部曲，「釐清」。

對於認真上課定義，你可能認為「眼睛」要盯著螢幕，但孩子覺得更重要的是「耳朵」聽覺。你必須試著了解，有些孩子屬於聽覺型、也有些是觸覺型；透過近距離觀察，更認識孩子學習模式。

3、第三部曲，「接受」。

隨著線上課程普及化，更多教育科技介入，開發許多虛擬人物互動、聲音表達學習、podcast，不同於以往單向授課，父母必須準備好迎接新的學習方式，不斷嘗試與孩子多交流。

4、第四部曲，「共處」。

親子長時間相處，彼此看見更多差異，學習到家庭每一位成員都是獨特生命個體，看見那些遺失的美好，取代爭辯，一起讓雙方「不帶有控制」的共處。

父母勿轉嫁情緒 嚴重須尋求醫療協助

留妘蓁最後提醒，疫情並不是孩子所造成的，父母別把情緒轉嫁給身邊最親近的人。若是真的無法處理，嚴重影響生活，也務必尋求專業的醫療協助，幫助自己與家人度過困境。

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資料來源：健康醫療網

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