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哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2

編譯季晶晶／綜合報導
全球各國養兒育女以南韓最貴，中國次之，其中有很大一部分是教育費用，以及幼兒托育費用。(路透)
全球各國養兒育女以南韓最貴，中國次之，其中有很大一部分是教育費用，以及幼兒托育費用。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據Jefferies集團引用宇華人口研究所的調查，不管住在哪裡，養兒育女都很貴。如果計算小孩從0歲拉拔到18歲，花費占人均國內生產毛額（GDP nominal per capital）的百分比，南韓高居榜首，中國次之，義大利名列第三。美國位於前14個最昂貴國家的中段，夾在德國和日本之間。

在遠東地區養小孩為什麼會這麼貴？

其中很大一部分是教育費用，以及幼兒托育費用。根據Jefferies，中國的學前班直到最近之前，多半是私人提供的服務。在中國，要把小孩養到18歲，要花7萬5000美元以上，讓他們唸完大學要再花2萬2000美元。

儘管就絕對金額來看，比美國在內的西方國家低很多，但占人均GDP的比率卻非常高，Jefferies的分析師同時指出，兩邊的關鍵差異在於，「許多西方國家都有政府提供的學生貸款，負擔由父母的身上轉移到小孩身上。」例如，在2019-2020學年度，美國55%的大學畢業生，在出校門時揹有學貸。

議員其實可以協助降低民眾養兒育女的費用，其中包括補貼托兒服務，以縮小不同收入階層之間的差距。

一般來說，較富裕國家的生育率比開發中國低，這是所謂的「人口經濟矛盾」，相較於收入較低的人，有錢人選擇少生孩子。

Jefferies分析師表示，中國發展經濟，「很可能與許多其他已開發國家一樣落入了人口經濟矛盾，生產率恐怕會降到比許多人預期的更低的水準」。此外，結婚人數也下滑，而在亞洲，非婚生子女較西方國家少見。

生育率之類的人口趨勢會影響一國商業和經濟。由於工作人口減少，人口老化會造成社會福利制度的危機。日後可能增加自動化的需求，以取代流失的勞工。人口趨勢也影響企業和股票，雖然問題要好幾十年才會明顯呈現。

Jeffries分析師說：「我們預期全球，特別是中國，會持續努力並大幅降低養兒育女的費用。」方式可能包括稅務優惠、發放現金，以及各式補助。

分析師 義大利 貸款

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