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如何觀察孩子的生長亮紅燈？4大警訊不可忽視

健康醫療網／記者陳佳慧報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

「你的孩子在對的時間生長嗎？」台中小兒內分泌診所小兒內分泌專科醫師詹佳蓉醫師表示，家長須注重孩子的身高發展，過快、過慢都得提高警覺。

最終成人身高 先天、後天都是關鍵

詹佳蓉醫師指出，最後的成人身高會受到先天與後天的影響，先天指的是父母的遺傳身高，基本上父母的身高較高，小朋友的成人身高較高的機率也比較大。後天的因素就複雜許多，包括營養、情緒、課業壓力、疾病，疾病的話像是內分泌疾病，比如說甲狀腺功能低下、生長激素分泌不足、性早熟，還有重大疾病等等，都是潛在原因。

「出生的狀況和成年後的身高也有關係，尤其是出生體重如果偏輕的話，可能會影響到成年的身高」，對於低出生體重兒，家長須定期追蹤孩子的身高體重，努力提供均衡的營養、維持定期的運動、早睡早起的好習慣，還是有機會可以改善。

至於如何判斷孩子的身高有沒有問題？詹佳蓉醫師表示，若家長觀察到幾個情況，心中的警鈴就應該響起，即使在疫情期間，也要把握在對的時間，尋求專業協助。

1. 孩子和學校裡的同學身高相比都差一個頭以上

2. 哥哥或姊姊比家裡的弟弟或妹妹還矮

3. 在非青春期期間身高成長飛快

>4. 收到學校生長異常通知單

生長激素治療 數位醫療成溝通橋梁

在醫師專業評估後，假使孩子真的有生長激素分泌不足的情況，詹佳蓉醫師表示，確實可及早透過生長激素治療，有機會成長至理想身高，加上目前數位醫療的發展，也能夠透過監測，更加關切孩子對於治療的適應程度，與醫師進一步討論治療方案。

確保孩子健康為首要

最後，詹佳蓉醫師也提醒家長，身高對孩子來說是一個健康的指標。因此，若認為身高發育有異常，應該先求診小兒內分泌遺傳專科，經過醫師仔細檢查後，如果確認並非疾病引起，也沒有生長激素不足的問題，也就是說孩子雖然矮小，但是很健康，會希望家長用正面的態度幫助孩子接受並喜愛自己的樣子：「沒有生病是一件好事，表示孩子在健康且正確的生長路途上」。

【延伸閱讀】

挑戰家長認知　專家釐清孩子長高成長的5個NG想法

防疫很重要！但別忘了孩子的身高生長也只有一次

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51873

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https://www.healthnews.com.tw

教育部 台灣 疫情

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