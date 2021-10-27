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如何助孩子正確使用數位工具？父母從「學習察覺」開始

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

你也擔心孩子常使用數位工具會影響孩子未來成長嗎？根據2021年4月來自「在數位中長大」的研究指出，超過九成的父母認為數位媒體和科技為生活帶來負面影響，83%的人認為他們的孩子因為數位設備而分心，其中研究也發現，超過八成的孩子擁有一項螢幕數位設備，且平均每個孩子都擁有三項以上的數位設備，且僅46%的父母表示他們的孩子可以一天不使用數位設備。

逾半父母 使用數位設備娛樂孩子

此研究是根據澳洲各地將近2500位父母、祖父母以及照顧者進行調查，藉此了解5至17歲的五千名孩子在疫情期間數位設備的使用狀況，其中發現超過一半的父母使用數位設備來娛樂孩子，僅兩成父母用來學習使用，不過研究中也發現正面影響，包括許多父母相信數位設備和科技有助於孩子的學習以及社交技巧。

孩子不當使用數位設備 危害健康

沒有管控的網路世界，一旦讓孩子接受到不當的資訊甚至網路霸凌，後果不堪設想。台灣兒童青少年精神醫學會理事長陳質采表示，現代孩子的生活型態與過往不同，若已經影響孩子的童年生活，最明顯就是睡眠以及人際互動，主要因螢幕數位設備產生的光容易刺激孩子的感官，就連內容也可能造成情緒波動因而影響睡眠。

因此父母更應學習「覺察」，了解數位設備對孩子帶來的影響，並與孩子一起認識新媒體，在約定的時間與規範提升孩子的網路素養，讓孩子擁有主控網路的自主權，防範數位設備對孩子帶來的身心危害。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨強調，父母也不需過於擔心數位設備的缺點，透過調整心態，檢視自身使用這些數位設備做什麼，才能與孩子討論如何掌握與分配使用的方式與時間。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51715

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https://www.healthnews.com.tw

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