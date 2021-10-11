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研究：全美學校疫情期間發筆電給學童 同時暗中監控

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研究：全美學校疫情期間發筆電給學童 同時暗中監控

記者顏伶如／綜合報導
非營利研究組織「民主科技中心」(Center for Democracy and Technology)最新研究報告指出，學校提供給學童的筆電其實附有暗中監控的功能，理由則是基於保護兒童考量。美聯社
非營利研究組織「民主科技中心」(Center for Democracy and Technology)最新研究報告指出，學校提供給學童的筆電其實附有暗中監控的功能，理由則是基於保護兒童考量。美聯社

美國2020年初爆發新冠病毒疫情後，各地學校紛紛改採遠距教學，某些學區及學校為學童免費提供筆記型電腦，以便所有學生都能上網學習。不過，非營利研究組織「民主科技中心」(Center for Democracy and Technology)最新研究報告指出，學校提供給學童的筆電其實附有暗中監控的功能，理由則是基於保護兒童考量。

「民主科技中心」上個月發表的調查報告指出，高達86%受訪教師指出，疫情期間學校為學生提供筆記型電腦、Chromebooks筆電與平板電腦的比例，比疫情期間多出一倍，反映出學校為了彌補學生家庭之間數位產品資源懸殊的努力。

報告指出，學校提供的許多筆電或平板電腦，其實被用來監測學生的網路行為，包括監看聊天室私訊、電子郵件以及文件檔案，理由是為了保護兒童安全。

接受訪問的80%教師與77%高中生均表示，學校提供的電子產品內裝有監視軟體，學生如果因為沒有私人手機，或者家裡沒有平板電腦，對於學校提供電子產品依賴越重，受到監控的程度也相對增加。

「民主科技中心」研究報告指出，一名學校主管表示，某些學生可能有自殺或自殘念頭，校方透過監控軟體可以因此得知，「對於打算霸凌他人的學生，我們也可以採取良好的因應行動，我們如果可以即時挽救一名企圖自殺的學生，花在平台服務的每一分錢就都是有價值的」。

報告中指出，全美有數以千計的學區，在提供給學生使用的電子產品內加裝監控軟體，學生如果傳送電郵或簡訊給其他學生，內容談到想要自殘，或者家裡發生狀況，軟體的人工智慧功能或真人監控員就會啟動即時監看，並且發布警告給學校主管或老師，讓老師能夠在幾分鐘之內立刻採取行動，確認學生是否平安。

包括Bark、Gnosis IQ、Gaggle或Lightspeed在內等不同監控軟體，可能耗費學區數萬元預算。軟體功能包括偵測網路行為的某些關鍵字詞，例如出現暴力傾向、自殺念頭、毒品使用、色情或飲食失調等。

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