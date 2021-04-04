我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

害羞兒童不受歡迎？ 父母陪伴溝通助改善

健康醫療網／記者林渝樺外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

兒童節來了，家裡的孩子都好嗎？耶魯大學社會科學心理學的助理教授張博士（Cheung Hoi Shan）的一項研究發現，發展社交溝通技巧不只有詞彙，如果詞彙能力較少的害羞兒童，只要在不同的社交場合中做出良好的反應，仍然能夠在同齡人中有良好的互動。

兒童害羞不憂心 慢慢練習社交力

過往研究發現，詞彙能力差的害羞兒童在同齡不太受歡迎，對此，該研究針對詞彙能力較低的害羞兒童很難與同齡孩童相處的觀點，提出相反的假設，探討164位在新加坡本地52至79個月大的學齡前兒童，調查擁有良好的詞彙和社交能力等外在因素，是否真的能讓害羞的兒童獲得更多人的喜愛，減少他們與同儕相處上的困難。

研究發現，如果沒有良好的社交溝通技巧的害羞兒童，雖有良好的詞彙量，卻不能額外帶來更多的加分效果。相反地，過去認為詞彙能力差兒童較不受喜歡，研究發現如果這些害羞的兒童不具備很多的詞彙量，但是只要能在不同的社交場合中做出良好的反應，即便詞彙能力稍差，良好的溝通技巧能克服語言上的劣勢。

重視孩子社交能力 不只有單詞彙量

擁有良好的語言表達能力也許能讓兒童更容易與同伴互動。因此，過往有父母傾向於把重點放在增加孩子的詞彙量上，以此來提高孩子的語言和溝通能力。然而，研究發現擁有良好的社交能力似乎更有助於提高害羞的兒童他們在同齡人中的好感。建議應更加重視社交能力，而不僅僅只是擴大詞彙量。

張博士提醒，父母可以不同情況下有意識地教授他們社交的溝通技巧，諸如眼神交流增進溝通能力和適應力，以便他們學習如何與同齡人更好地互動，儘管他們很害羞，但可以幫助他們發展良性的互動關係。

共同筆者還有新加坡國立大學藝術與社會科學學院心理學系副教授約翰·埃利奧特（John Elliott），該研究刊登在《英國發展心理學雜誌》（British Journal of Developmental Psychology）。

參考資料：

Building social communication skills in shy children helps with peer likeability

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49589/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49589/更多健康資訊

新加坡 耶魯大學 英國

上一則

中國好吃貓狗肉？達拉斯公校考題涉歧視 學區：3師停職

下一則

疫情下 紐約公校何時回正軌

延伸閱讀

太魯閣號最小死者…母求4歲女兒遺體照 修復師哽咽拒絕

太魯閣號最小死者…母求4歲女兒遺體照 修復師哽咽拒絕
出遊前吃暈車藥 這五大族群特別注意

出遊前吃暈車藥 這五大族群特別注意
世界自閉症關懷日 一起關心「來自星星的孩子」

世界自閉症關懷日 一起關心「來自星星的孩子」
富不過三代？

富不過三代？

熱門新聞

亞當斯參選市長以提供學分招募青少年，引起大量家長不滿。（本報檔案照）

可獲學分…紐約市長參選人亞當斯招學生義工 家長罵「可恥」

2021-03-31 21:42
美國教育學群聯盟調查顯示，今年申請修讀教育學分的大學生比往年降低，但加州州立大學申請者卻增加。圖為洛杉磯加州州立大學校園。(美聯社)

「走進教室是否值得？」疫情+低薪 想當老師的學生少了

2021-03-28 22:14
高中畢業生由於同時承擔課業和升學的壓力而變得敏感脆弱，家長應予以尊重他們的申請選擇。 (Getty Images)

高中那些事／孩子申請大學 家長適度放手

2021-03-28 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

說故事給孩子聽有哪些好處？ 專家告訴你

2021-03-29 01:20
（圖：健康醫療網提供）

世界自閉症關懷日 一起關心「來自星星的孩子」

2021-04-03 01:16
2021 CSI李昌鈺鑑識科學營課程，採線上方式授課，並開放成人報名。圖/李昌鈺提供

與神探一起辦案！來報名CSI李昌鈺線上鑑識科學營

2021-03-23 13:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議