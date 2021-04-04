害羞兒童不受歡迎？ 父母陪伴溝通助改善

圖片來源 ／健康醫療網

兒童節來了，家裡的孩子都好嗎？耶魯大學 社會科學心理學的助理教授張博士（Cheung Hoi Shan）的一項研究發現，發展社交溝通技巧不只有詞彙，如果詞彙能力較少的害羞兒童，只要在不同的社交場合中做出良好的反應，仍然能夠在同齡人中有良好的互動。

兒童害羞不憂心 慢慢練習社交力

過往研究發現，詞彙能力差的害羞兒童在同齡不太受歡迎，對此，該研究針對詞彙能力較低的害羞兒童很難與同齡孩童相處的觀點，提出相反的假設，探討164位在新加坡 本地52至79個月大的學齡前兒童，調查擁有良好的詞彙和社交能力等外在因素，是否真的能讓害羞的兒童獲得更多人的喜愛，減少他們與同儕相處上的困難。

研究發現，如果沒有良好的社交溝通技巧的害羞兒童，雖有良好的詞彙量，卻不能額外帶來更多的加分效果。相反地，過去認為詞彙能力差兒童較不受喜歡，研究發現如果這些害羞的兒童不具備很多的詞彙量，但是只要能在不同的社交場合中做出良好的反應，即便詞彙能力稍差，良好的溝通技巧能克服語言上的劣勢。

重視孩子社交能力 不只有單詞彙量

擁有良好的語言表達能力也許能讓兒童更容易與同伴互動。因此，過往有父母傾向於把重點放在增加孩子的詞彙量上，以此來提高孩子的語言和溝通能力。然而，研究發現擁有良好的社交能力似乎更有助於提高害羞的兒童他們在同齡人中的好感。建議應更加重視社交能力，而不僅僅只是擴大詞彙量。

張博士提醒，父母可以不同情況下有意識地教授他們社交的溝通技巧，諸如眼神交流增進溝通能力和適應力，以便他們學習如何與同齡人更好地互動，儘管他們很害羞，但可以幫助他們發展良性的互動關係。

共同筆者還有新加坡國立大學藝術與社會科學學院心理學系副教授約翰·埃利奧特（John Elliott），該研究刊登在《英國 發展心理學雜誌》（British Journal of Developmental Psychology）。

參考資料：

Building social communication skills in shy children helps with peer likeability

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49589/

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