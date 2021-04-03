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世界自閉症關懷日 一起關心「來自星星的孩子」

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

每年4月2日是「世界關懷自閉症日」。台灣衛生福利部草屯療養院常接到許多焦慮的家長，帶著孩子來評估。家長表示小孩都兩歲半了，還不太會講話，帶到附近治療所接受語言治療數個月才開始說話，只是小孩雖然開口了，卻常常跟家長雞同鴨講，自顧自的講一些無法理解的外星語，也會自己突然模仿起卡通、廣告裡的對話、音調，講一些高深的英文詞彙，但平常互動時卻「你」、「我」不分，也對家長給的指令搞不清楚。這樣的孩子，有很大的可能是「自閉症」個案，也就是我們一般俗稱的「來自星星的孩子」。

人際反應特別 家長應提早注意

衛生福利部草屯療養院臨床心理師蔡岳融提醒家長注意孩子狀況，因為越早發現越早治療，成效較好。蔡岳融表示，自閉症是一種綜合性的神經心理疾病，主要是跟人互動的神經結構發生問題，人際反應會跟一般孩子不太一樣，而「講話」具有跟人互動的功能，自然易受到影響。

蔡岳融表示，有的自閉症孩子講話音調高，有特定的咬字，講話模式像機器人，也有的孩子，不懂語詞內容，雖可學習聲調，但不懂語言深層意涵，講話像播廣告一樣。自閉症還有些特殊行為，像是性格異常堅持、在意很細微的事件、知覺感受很敏感等。有的自閉症患者情緒起伏大，小事情改變也會導致其哭鬧不休。

6歲前介入 幫助效果好

蔡岳融臨床心理師表示，自閉症在6歲前介入，治療效果最好。自閉症孩子的早期療育，包含多層面的治療方式，如有助大小肢體動作的職能訓練、認知學習、生活自理訓練、行為訓練、遊戲、人際互動的心理治療等。

針對個別孩子狀況，可以選擇適合的方式訓練，也可同時接受多種療育，但建議家長將治療師所教，在家一起實施訓練，方有助實質生活的學習。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49603/

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