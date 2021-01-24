教育／宅在家 動動小工具看世界​

準備拍攝短視頻。（圖為作者提供）

家人和朋友已經把家附近的公園都玩遍了，其中一位朋友開玩笑說：「每天去散步，公園裡有幾個垃圾桶我都數清楚了。」所有人對外出旅遊的渴望達到了頂點。

我和先生的小家庭倒是過得愜意自在，想著再堅持一段時間就有很多出行的機會了。如果在家實在悶得不行，我們會通過一些方法來滿足看世界的小心願。

虛擬機器的真實世界

先生購買VR 一體機有一年多的時間了。這是一個戴在頭上的頭盔，連接一副巨大的眼鏡。像是來自外太空的機器人，非常有科技感。查了一下資料：VR，全稱Virtual Reality，即虛擬現實。VR是一套影響人類大腦和感知的系統，比如當你帶上VR眼鏡後，環顧四周，你會發現畫面會根據你的移動而變化，感覺就像來到一個全新的世界一樣，這就是最籠統的VR定義。

剛購買VR一體機時，先生喜歡用來玩虛擬遊戲。在房間裡神神秘秘地走動，我都擔心他會不小心跌倒。疫情 關係，一家人坐在沙發上發起牢騷，討論著這個時候應該去過日本 或是新加坡了。我們突然想起來閒置在櫃子裡的VR一體機。何不打開谷歌地圖來看看我們原本要計畫去的地方呢？

孩子顯然不習慣這樣的新玩具，還覺得有點害怕。一開始有點牴觸的我，本以為就是平面的地圖再立體一點而已。但當我戴上頭盔和眼鏡後，認知在瞬間產生變化和衝擊。眼鏡寬度是唯一讓我覺得不太舒服的部分，無論怎麼調整都很緊。但是從看到地球，再縮小到大洲、國家和城市。感覺自己坐在平穩的直升機上飛行，彷彿世界就在我腳下。穿過大海，越過高山，我在虛擬的機器裡看著真實的世界，絲毫不想脫下頭盔。先生在一旁不斷詢問：「感覺怎麼樣？看得清楚嗎？你到哪裡了？」我實在不想被打擾，我推開他的手說：「我要去日本京都了。」

如果沒有疫情，京都是我們今年計畫去旅遊的第一站。我驚喜地發現除了可以俯瞰風景，還可以身臨其境地走在街道上。富麗堂皇的金閣寺和二條城唐門真的栩栩如生，和幾年前去旅遊時看到的一模一樣。我對站在身旁的先生說：「我現在走到你最喜歡的京都銘果總店了，買點什麼好吃的呢？」由於第一次用VR一體機，充滿好奇外，還有絕佳的體驗感。所以無論先生和孩子怎麼催促，我都不願脫下機器。

孩子上網路課程。（圖為作者提供）

連接世界各國同學

原本孩子幼兒園裡，都是美國當地的同學們。給孩子報了一門網課，全世界的小朋友們通過網路連接到了一起。摩根老師來自阿拉巴馬州，之前是歌舞劇演員。所以在給孩子們講故事的時候格外生動有趣。到了唱兒歌的環節，孩子們跟著老師手舞足蹈地大合唱，像是看到了迪士尼樂園裡的公主。

孩子的同學中，有一個咖啡色短捲髮的男孩來自摩洛哥。他說他家附近有很漂亮的海灘，氣候宜人。果不其然，他拉開身後的窗簾，一抹溫暖的陽光透過視屏照射到每個人的身邊。加拿大的小女孩則是搓搓手，表示自己的城市已經是冬天了，非常寒冷。不過她很期待下雪的那一刻。住在美國的日本小女孩年紀稍長一些，對病毒有了概念。和我們分享了她在日本的家人已經可以正常出行了。她抿著小嘴，微微皺眉，豎起食指嚴肅地說：「出門一定要帶口罩！」

孩子越來越適應每天25分鐘的網路課程。雖然不是完全理解世界區域和國家的概念，不過也開始會問：「摩洛哥是什麼？日本是不是媽咪用VR機器去過的地方？我是哪裡的人？」

帶著他的疑問，先生和我盡力找到相關的資料。通過故事或是圖片的形式和孩子分享，至少讓他知道世界很大，有著截然不同的文化和風俗。

和全世界小朋友交流。（圖為作者提供）

拍攝短視頻上了癮

先生是電腦工程師，在家工作沒有受到什麼影響。而我從事與旅遊業相關的工作，所以在家工作後業務幾乎少了一半。空閒時間看看書，寫寫文章，但還是覺得困在自己的圈子裡，心情受到了影響。

與朋友閒聊的時候，她說開始拍短視頻有一段時間了。每天記錄她和孩子的日常生活，已經有了一批忠實粉絲。我為朋友感到開心，但是自己很排斥。拍攝短視頻要花費大量的時間收集資料、剪輯、回復網友留言。如果沒有什麼觀看量，根本沒有實際收益。

不過在朋友再三地勸說和鼓勵下，我抱著玩一玩的心情製作了第一個視頻。從此之後，我對做短視頻這件事一發不可收拾。只要有什麼新奇的見聞和事件，我便馬不停蹄地拿著手機記錄下來。之前一定要有收益這件事已經拋在了腦後。

其實最大的收穫是，來自天南地北的視頻主成了線上的好友。一位東北的阿姨看到我在視頻裡提到，希望給孩子在家做更多的美味食物。她專門拍攝了製作餃子的過程，分享給我和其他網友們。阿姨熟練地和麵、拌餡、剁菜、擀皮，這行雲流水般的大師操作，很快就把上百個薄皮大餡兒的餃子包完了。酸菜豬肉、三鮮韭菜、 豆角蝦仁，每一個都晶瑩剔透， 飽滿多汁。果然，用阿姨的方法包餃子既好吃又省錢。

剪輯短視頻。（圖為作者提供）

相互鼓勵度過疫情

由於處於疫情重災區，我時常會拍攝一些當地居民的疫情生活視頻。例如怎麼安全的到超市買菜？疫情期間怎麼預約到診所看病？或是孩子和大人每日在家相處的片段。通過鏡頭，讓居住在海外各地的親戚們知道了我們一家人的生活現狀，從緊張的氣氛裡稍微放心了一點。

相比可以實實在在站在旅遊景點遊玩，這些小方法的確不能達到完全一樣的效果。但是，我們一家人還是非常滿足。在特殊的時期，用家裡的小工具通過網路和全世界的朋友們保持聯繫。起碼我們不會感到孤單和脫節。也相互鼓勵和約定，很快就會看見曙光。