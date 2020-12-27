防疫上網課 家長如何幫助孩子更好地在線學習

低年級學生的學習，受到疫情影響很大。（美聯社）

新冠肺炎疫情 導致全美5500萬名幼稚園至12年級（K-12）的學生受到停課及倉促轉為網課的影響。很多家長反映，如何有效監督和幫助孩子通過網課進行學習，成為了他們最大的困擾。

問題不少 困擾家長

這裡的問題主要來自三個方面：1.家長無法衡量孩子通過網課的學習質量。2.家長無法準確判斷學校的成績（grade）在多大程度上準確反映了學生的真實成績和應達到的水平。3.家長感到在短時間內幫助孩子調整適應網課教學，從線下過渡到線上，顯得力不從心。

有問題當面請教老師，學習進步較大。（美聯社）

由於線上教學是未來的教育 趨勢，而在短期內，學生也必將持續這樣線上結合線下的學習形式，所以每個家庭都有必要更加深入地思考以下幾個問題：孩子的網課學習效果究竟如何，是否需要外部的輔導和補習，如何更好地調整孩子在這個過程中的心態，以及如何改進更匹配的學習方法。

由於疫情影響，大部分公校都採用網上教學。（美聯社）

首先，關於網課的質量和效果，我們通過幾個近期的研究報告的真實數據和分析，來了解今年網課學習相較於往年常規課堂，在教學結果方面的差異。關於此次疫情對學生帶來的長期影響和損失，牛津大學公共政策學院的教育系統研究員Michelle Kaffenberger，整理了來自世界銀行和一些研究機構與學區的統計數據，通過建模分析得出結論：如果疫情後學校和教育系統無法採取大規模有效的補救措施，學生學習的長期影響可能是毀滅性的。比如一個目前三年級的學生到十年級時失去的學習內容將高達1.5年（或更多）。

學生在家透過電腦學習。（美聯社）

由布朗大學刊登的來自Northwest Evaluation Association、布朗大學、維吉尼亞大學等多位教授和研究員共同研究的報告文章指出，此次疫情對學生造成的影響可能需要兩年的時間來彌補。研究預測，在被調研的500萬公立學校的學生中，相較於往年正常時期，學生在英文方面學習量是往年的60%，數學方面僅為往年的40-50%。而他們將帶著這樣的大幅落後的基礎開始新學年。如果落後的內容在新學年無法補上，隨著新的學習內容的加入，將導致累積落後的惡性循環。

受疫情影響，高中以下學生大都無法到校上課。（美聯社）

成果不高 三大原因

導致疫情期間的中小學教學成果低於預期，原因是多方面的。首先，核心問題還是在於，K-12系統在線上教學的軟硬件方面都是嚴重滯後，尤其是公立學校。美國 的大學在線上教育方面啟動的較早，已經積累了大量相對成熟的互動課件、教學流程、以及擁有經過培訓且能夠用網課進行教學的教授和導師。但K-12學校並沒有這樣的基礎，而恰恰是K-12的學生，比起大學生來說，在線上教學中更加需要健全的互動課件，以及老師的督促和指導。等待K-12學校完善線上教學需要一個較長的過程和周期，目前需要家長和學生做出適當的努力去對自己落後的部分做評估和彌補。

第二，關於在校成績方面，有不少家長反映，似乎孩子在學校的成績不降反升，多門科目都顯示A，但如果進行相關科目的學術水平測試，卻反映出低於預期的分數。

布朗大學專注教育政策研究的教授Susanna Loeb與史丹福大學同事共同的研究指出，在線和傳統線下課堂，對於學習成績優異的學生來說差異很小。但成績不好或學習習慣不好的學生在網上課程中的表現要比在傳統課程中的表現差很多。

教育本身就是一個需要因材施教的行業，每一個學生的背景和能力都不一樣，對於教育形式的需求也會不一樣。統計常識告訴我們，成績優異且積極主動的學生畢竟只是少數。家長需要根據自己孩子目前的年級、學習能力、學術表現，決定是否需要加入校外的測試或各類標化考試評估，以及用什麽測試，來幫助判斷孩子目前的達標情況和有待提高的科目。

第三，如何幫助孩子適應網課教學並高效地學習。疫情導致了很多家庭全家都在一起工作和學習，孩子與同齡朋友們以往的社交時間被完全降低，這給本來就需要一些空間的青春期學生來說帶來了更大的壓力，甚至叛逆。尤其是對於有高中生子女的家庭，家長事無鉅細地監督和管理，有可能起到反作用。如果家長和孩子無法處理好在家相處的溝通之道，則會更加降低孩子學習的質量。

提高效率 四大方向

以下是可以給一些家庭的參考建議：首先，家長與孩子一起，先了解清楚自己學校的課程情況和相較其他更好的學校的差異，確定自己現階段的目標和重點，制定出一個合理的、書面的學習計畫。增強學生的統籌、規畫能力以及責任感。

其次，協助學生制定出每天和每周的時間管理表，比如如何分配學校網課、作業、各類考試備考、以及其他活動的時間，並監督學生按照時間管理表來行動，明確每個事項的優先級。由此提高孩子的獨立規畫和執行能力，減少家長過多的微觀管理。

第三，鼓勵學生主動與老師和其他同學的線上互動和交流，不要把不懂的問題一直拖延，或者被動等待支持。線上學習泛指任何基於網路進行的遠程學習，連接師生、傳遞學習材料的學習形式。但本質上，線上學習是使得教學過程更加以學生為中心，更具創新和靈活的一種形式。但如果目前學校無法完全實現這一目標，那就需要學生更加主動地來獲取。比如在無法隨時舉手尋求幫助的網上課堂，學生可以根據科目制定出問題列表，在課後或者答疑時間，統一發送給老師或輔導員，以便提高所有人的效率，並合理規畫後續的復習預習等。

最後要提醒初高中的學生，由於學校的課外活動在很大程度上暫停和受限，學生如果不自己主動尋找並參與自己喜歡的、且現階段可行的課外活動，將導致學生在未來申請學校時缺失一個重要的部分來展示自己的綜合實力。更重要的是，不參加課外活動，將失去探索自己興趣愛好、鍛鍊團隊合作精神、領導力、溝通交流等關鍵能力的寶貴時間和機會。

（作者為紐約專業學科教育輔導機構Aim Plus Education副總裁，有逾十年在美國教育及教育諮詢行業的管理經驗，曾在美國知名教育機構任校區總監。熟悉美國K-12及本科、研究生教育體系及留學規畫，曾為眾多家庭提供過學術和教育規畫。）