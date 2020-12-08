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孩子上網時間變長 當心遇到「網路性勒索」

記者羅曉媛／馬州報導
疫情期間未成年人上網時間變長，針對未成年人的網上性勒索犯罪也頻傳，警方呼籲家長關注子女動向，告知保護自己的方法。(Pexels)
疫情期間未成年人上網時間變長，針對未成年人的網上性勒索犯罪也頻傳，警方呼籲家長關注子女動向，告知保護自己的方法。(Pexels)

疫情期間子女在家上網時間變長，馬州哈維郡(Howard County)警方近日發現一系列針對未成年的網上性勒索(sextortion)事件，敦促家長留意子女的網上動向，以免受害。

大華府絕大多數學生因疫情在家上網課，課餘上網的時間也比原先更長；哈維郡警方稱，近期網上有不法分子假借「新好友」之名，要求未成年人提供裸露照片，收到照片後便威脅要公布，除非支付一大筆錢，其中一名受害人年僅九歲。

警方呼籲家長和子女保持溝通，了解他們在網上的動向，警惕任何邀請他們私聊，或要求提供照片或視頻的情況，犯罪分子通常偽裝成未成年人(孩童或青少年)，以便讓受害人放下戒心；警方提醒家長，告誡子女不與任何人分享照片或視頻，因為這些內容一旦被人放上網，很可能永遠無法撤掉。

警方說，家長應該試著密切留意子女使用的電腦和手機應用程式(App)，有些App保存照片或視頻的方式讓家長難以找到，而針對兒童的犯罪分子會利用網路作為便利手段接觸孩童，家長需留意子女使用網路的情況，還要告訴子女如何保護自己。

若子女是潛在性勒索或兒童色情犯罪的受害人，或有其他相關線索，可聯繫哈維警局410-313-2200，更多相關資訊可致電410-313-2630。

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