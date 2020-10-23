甜食控女兒卻只吃一顆爆米花 老公教育奇招讓妻傻眼

爸爸怕女兒攝取過多糖分，想出奇招解決。(示意圖／ingimage)

教育 孩子是做父母的一大課題，家長都希望以不責罵的方式達到效果。日前一名女網友透露，5歲女兒愛吃甜食，但近日發現她竟然只吃一顆爆米花，詢問之下才知道孩子的異常變化竟源自於老公。

原PO在臉書 社團發文表示，日前女兒吃完一顆爆米花就沒有再吃，原以為是身體不舒服，沒想到女兒卻說「我怕腳會變黑」，這句話讓她一頭霧水，後來才得知老公怕女兒攝取過多糖分，所以拿出糖尿病 患者腳發黑的照片，並告訴對方「這是吃太多糖的下場」。

此外，為了讓孩子減少使用3C產品，老公拿出其他小朋友眼睛凸出來的畫面，接著表示「這是看太久卡通的下場」。文末原PO提到，老公教育孩子的方式讓她無言又好笑。

貼文一出，網友留言回應，「很讚，效果傑出」、「有智慧的老公」、「這樣的教育是對的」、「這跟菸盒外面印那些恐怖的圖片有異曲同工之妙」、「對於說不聽的孩子就是要用震撼教育」、「不能否認真的很有效」、「我是讓小孩看牙齒蛀牙和沒牙齒照片」。

但也有人認為，方法太矯枉過正，擔心孩子留下心理陰影，「感覺有點太超過，適當就好」、「矯枉過正，孩子心靈受創」、「不要嚇小孩，以後就會知道」、「過猶不及，方法欠缺考慮」、「錯誤的教導方式，不支持」。