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拜登政府豁免學貸 已超過360萬人受益

記者顏伶如／即時報導
拜登政府再推豁免學貸計畫，預計有360萬人受益。（美聯社）
拜登政府再推豁免學貸計畫，預計有360萬人受益。（美聯社）

教育部6日宣布，由於「收入基準償款方案」(income-driven repayment，IDR)先前曾出現錯誤，去年當中有90多萬名借款人、合計440億元聯邦學貸因此獲得免除，先前發生問題的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)修訂規則後，則有共計75萬名借款人合計獲得535億元聯邦學貸紓困，拜登政府上台迄今已為超過360萬人豁免累計1320億元聯邦學貸。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)發表聲明說：「今天公布數據再次清楚展現拜登-賀錦麗政府不斷努力解決學貸制度問題，已經獲得豐碩成果。」聲明中說，獲得免除的學貸金額規模空前，「我們並不打算放慢腳步」。

倡議團體及全國公共電台(NPR)調查報導披露「收入基準償款方案」存有錯誤及管理疏失之後，教育部於2022年4月承諾將展開規定複雜、作業緩慢的「帳戶修正」(account adjustment)做為補救。

「收入基準償款方案」根據借款人收入，計算出每個月能力負擔範圍之內的學貸償還金額，繳交20年或25年之後，餘額即可獲得豁免。然而，某些學貸服務機構並沒有確實記錄借款人的還款進度，低收入借款人雖然每月償還但最後卻還得不到豁免。數以百萬計借款人長時間被列為延遲還款(forbearance)狀態，因為如此手續對學貸服務機構來說，比幫忙借款人參加「收入基準償款方案」簡單許多。

教育部承諾檢討上述問題，為數以百萬計聯邦學貸借款人提供溯及既往的帳戶補正，許多借款人排除問題之後，更加接近獲得學貸豁免的最終目標。

教育部對於借款人還款紀錄查核採分批處理方式進行，耗時冗長。今年7月宣布處理第一批為80萬4000名借款人的帳戶紀錄，檢討結果累計豁免390億元聯邦學貸。10月初宣布處理第二批，人數為51萬人，累計豁免28億元學貸。

學貸 教育部 拜登

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