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新償學貸計畫 前2周400萬人參加 2000萬人月還款降低

記者顏伶如／即時報導
拜登政府新推出的「有價值的教育儲蓄計畫」，兩周就有400學貸借款人參加。（美聯社）
拜登政府新推出的「有價值的教育儲蓄計畫」，兩周就有400學貸借款人參加。（美聯社）

教育部官員5日表示，拜登政府新推出的「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education，SAVE)今年7月底推出後，最初兩周就有400萬人參加。這項計畫讓學貸借款人採行以收入為基準的還款方式(income-driven repayment，IDR)，約有2000萬民眾每月還款金額因此降低。

SAVE計畫測試版網站於7月30日上線，8月中旬正式開放登記。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，由於現行學貸還款計畫遭批評有重大瑕疵，例如利息導致借款人債務愈來愈重，拜登政府研議之後推出SAVE計畫。

教育部官員5日表示，已參加SAVE計畫的400萬民眾，絕大多數是從先前的「修訂版依收入還款計畫」(Revised Pay as You Earn，REPAYE)自動轉入，有100萬名學貸借款人則是今夏SAVE計畫開放登記後加入。

新慣疫情期間，學貸償還暫停三年，但今秋重新恢復繳款。9月1日起計算利息，10月1日起必須恢復每月償還學貸。

拜登總統2022年推出每名借款人最高免除2萬元學貸的學貸豁免計畫，但今年6月底被最高法院推翻。

SAVE計畫可前往教育部聯邦學生補助(Federal Student Aid)網站申請https://studentaid.gov/announcements-events/save-plan

根據SAVE計畫規定，學貸借款人每月償還金額與過去相比可望減半，甚至降為零。拜登政府說，許多學貸借款人每年將能因此省下最多1000元的學貸償還。SAVE計畫是根據借款人收入、家庭人口計算每月償還金額，屬於低收入家庭的借款人每月償還金額最低。

教育部指出，根據新規，年收入6萬元的四口之家，每月學貸償還金額將變成零，年收入6萬元的單身人士每月學貸償還金額則為227元。

學貸 教育部 拜登

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