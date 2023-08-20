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聯邦助學金延至12月開放申請 3點「事前評估」貸多少錢

編譯陳韻涵／綜合20日電
FAFSA今年延至12月開放申請。(美聯社)
FAFSA今年延至12月開放申請。(美聯社)

聯準會(Fed)數據顯示，30%的美國成人接受教育期間，至少都曾貸款念書，所有借款人的聯邦學貸與私人借貸總額高達1兆7700億元。

國家學生財務補助管理人員協會(NASFAA)專業發展副總裁達納‧凱利(Dana Kelly)表示，「就學貸款已經到了必然的地步。」

美聯社報導，如果你是高三學生或大學生，要在12月起申請聯邦助學金(FAFSA)挹注2024-2025學年的學雜費，而若是申請私人借貸，則隨時都能申請。

申請學貸時，最好了解主修的專業領域、要貸多少錢，並了解貸款利率等基本知識。

以FAFSA為例，首先要先填表格，回答關於家庭財務，以及其他是否適用聯邦或州財務補助的內容，此表每年都要填寫並更新資訊。

非營利機構「規畫未來」(Mapping Your Future)協助學生處理貸款事務，該機構執行長凱西‧穆勒(Cathy Mueller)建議，善用學校獎學金等各項補助，減少需要貸款的額度。

穆勒建議，填寫FAFSA表格時要估算整個大學生涯所需的花費總額，但也要評估未來還款的能力，不妨善用「規畫未來」的「債/薪魔法」(Debt/Salary wizard)工具試算。

FAFSA往年於10月1日開放填表，但政府今年延至12月開放申請，詳細日期未定，而截止日期通常是6月，各州可能會有所差異。

若是私人借貸，截止時間通常各不相同，私人業者可能要求申請學生提供註冊證明，因此建議在學費繳納期限前幾個月提出申請。

聯邦學貸種類多元，包括直接補貼貸款(direct subsidized loans)、直接無補貼貸款(direct unsubsidized loans)、家長貸款(Parent PLUS loans)，以及直接合併貸款(direct consolidation loans)。

大學生最常申請的是直接補貼貸款和直接無補貼貸款，補貼貸款的利息由政府承擔，發給財務弱勢學生，且可能因為個別申請人的狀況，於在學的一半期間或畢業六個月等先決條件下，暫停還款；大多數學生可獲得無補貼貸款，但有義務支付利息。

貸款 學貸 教育

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