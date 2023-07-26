科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還

位於科羅拉多州的「美國學院」已關閉，教育部宣布免除該校7400名學生積欠的1億3000萬元聯邦學貸。(美聯社)

已經倒閉的連鎖式營利教育機構「美國學院」(CollegeAmerica)，高達7400名前任學生積欠累計1億3000萬元聯邦學貸 。教育部 宣布，拜登 政府將為這些學生自動取消尚未償還的聯邦學貸。

學貸免除適用對象為2006年1月1日至2020年7月1日之間，曾在科羅拉多州內「美國學院」多個地點註冊的學生。學生並不需要提出申請，而是會收到聯邦學貸退款。學貸借款人今年8月將收到教育部通知函，告知「美國學院」聯邦學貸已獲免除。

美國學院已於2021年關閉。

拜登總統25日發表聲明說，這些學貸借款人被騙、被敲竹槓，變得債台高築。聲明中說：「對於學院欺騙學生與學貸借款人，我的前任視而不見，但我則承諾要直接解決問題，為學貸借款人提供他們應得的紓困。」

加上25日的最新宣布，拜登政府已經核准累計1160億元的學貸豁免，共有340萬學貸借款人受益。白宮指出，在這些借款人當中，有110萬人遭到就讀大學詐騙，或者就讀學校突然關閉。

教育部根據科羅拉多州檢察長魏瑟爾(Phil Weiser)提供的證據，核准了「美國學院」學生的聯邦學貸豁免。魏瑟爾辦公室調查發現，「美國學院」對於畢業生薪水收入、就業率說謊，對於某些教學計畫是否符合州政府證照考試規定，也沒有對學生誠實以告。

科州主管機關還發現，「美國學院」向學生推銷校內學貸，聲稱貸款條件實惠，事實上參加校內學貸計畫的借款人當中，卻有高達70%因為不堪負荷而淪落違約。

教育部聯邦學生補助(Federal Student Aid)辦公室負責人柯瑞德(Richard Cordray)說：「今天的宣布展現了不同政府部門如何通力合作，共同為受騙上當的民眾提供紓困。」