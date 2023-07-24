全美首例 亞利桑納州公款補助私校學費 每人7200元不排富

亞利桑納州提出教育補助券計畫，無論貧富家庭，都可申請就讀私校。圖為亞利桑納蘇必略鎮一所荒廢的公立高中。(美聯社)

共和黨主導的亞利桑納州州議會在去年通過「教育 補助券」(school voucher)計畫，無論學生貧富，都可獲得7200元用來支付私立學校學費，這項全美首創的私校學費補助計畫，引起極大爭議，但也受到許多家長歡迎。

負責督導亞州110萬公校學生教育的公教總督學霍恩(Tom Horne)表示：「沒有任何人比家長更能為子女選擇最好的教育。」他主張藉由「教育補助券」改變教育貧富差距。

據報導，該計畫自去年9月實施以來，受惠學生從1萬2000人增加到5萬9000人，而且估計明年夏天人數可能暴增至10萬人。

38歲的抵押貸款官員培瑞茲(Steve Perez)坦承會領取「教育補助券」，將四名子女送到私立學校，強調：「哪個家長不會？只要有機會、可以的話，都會選擇接受優質教育。」

不過反對者指稱在公立學校 經費匱乏的亞州，「教育補助券」只會剝奪公共教育資金，教師工會認為公立學校更需要州政府挹注資金，因為2020年該州每位公立學校學生教育經費支出為1萬244元，是全國最低，但是下一學年由州政府編列3億7600萬元經費支付「教育補助券」。

據統計，亞州90%學生就讀於公立學校，而且公立學校預算也未增加，因此現階段，請領「教育補助券」的學生多數原本就是在私立學校或家教學校上學，勢必會增加私立學校的需求。

公立特許學校Great Hearts聯合創辦人斯科金(Daniel Scoggin)支持「教育補助券」並強調：「這種方式可以吸引從未想過上私校的家庭。」旗下教會學校為了配合中低收入 戶，一年學費訂為9700元，只比「教育補助券」7200元略高。

根據5月份公布的資料，領取「教育補助券」近1萬5000名學生家庭年收入平均超過10萬元，只有6400人來自年收入低於5萬元的貧困家庭。

因此霍恩主張「教育補助券」提高家長讓子女上私校的意願，也有助於提升公立學校品質，並強調：「競爭會讓每個人變得更好。」