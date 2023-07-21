以為免還… 1/3學貸族早把錢花光 有人拿去度假

許多身揹學生貸款債務者以為學貸會減免，把償還學貸的錢移作他用，但政府政策遭高院推翻後，借款人10月即須開始償還。(美聯社)

就學顧問公司「Intellingent.com」民調顯示，超過三分之一的學貸 借款人已經花掉他們「自以為」會獲得拜登 政府學貸計畫減免的學貸款 項，孰不料最高法院卻將這項政策推翻。

Intellingent.com調查顯示，大多數受訪的學貸借款人自認為符合學貸債務減免計畫的資格。

拜登去年宣布學貸債務減免計畫，年收入低於12萬5000元者或年收入低於25萬元的家庭，可免除1萬元聯邦學貸債務，獲聯邦裴爾助學金(Pell Grants，又稱裴爾贈款)的人則可減免高達2萬元。

最高法院上月底封殺拜登的學貸債務減免法案，Intellingent.com於本月6日到10日訪問977名符合拜登學貸減免資格的學貸借款人，結果發現，許多預期學貸債務豁免而多花錢的借款人中，有9%的人多花掉5000元到7501元，另外17%的人比未預期學貸債務減免者多花5000元。

這些自認為會被豁免的學貸借款人，把錢花在許多地方，約37%的人說會用以償還其他債務，另有人說用來修繕房屋或付房租；約20%的受訪借款把錢拿去度假，不到10%的人把錢拿來買酒、毒品或賭博。

學貸將於今年10月恢復償付，利息9月開始計算，受訪的借款人中有超過50%的人表示，還沒準備好還錢；27%的人表示，可能會拒絕還款至少1萬元。

相關單位已陸續寄發還款通知，學貸專家建議借款人採取多項措施，好在學貸還款暫停三年後輕鬆還款。

專家表示，借款人必須更新通訊資料，若簽署自動繳款則可獲得利息減少0.25%的優惠。

最高法院作出裁決後，拜登政府在今年10月到明年9月提供學貸借款人一段緩衝期，屆時若逾期未繳會影響借款人的信用評價。