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紐約警察學院畢典 華裔三兄弟都成警佐「完成兒時夢」

學貸減免計畫遭最高法院否決 拜登宣布新措施

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

編譯俞仲慈／綜合30日電
最高法院裁定拜登總統無權實施學貸豁免政策，讓許多背負高額學貸的人希望破滅。圖為喬治亞州奧古斯塔大學(Augusta University)學生5月11日排隊進入畢業典禮會場。(美聯社)
最高法院裁定拜登總統無權實施學貸豁免政策，讓許多背負高額學貸的人希望破滅。圖為喬治亞州奧古斯塔大學(Augusta University)學生5月11日排隊進入畢業典禮會場。(美聯社)

最高法院作出拜登總統無權取消學生貸款的裁定後，對於背負學貸的年輕人堪稱一大打擊，一名32歲年輕人投書有線電視新聞網(CNN)悲觀認為，自己必須用一生的工作所得，才能繳清學貸。

32歲的瑞秋‧克拉克(Rachel Clark)向CNN投書表示，自成年以來，人生即深受債務與經濟困境左右；她無奈地表示：「毫不誇張地說，我可能需要用下半輩子工作所得，才能償還我的學貸。」

來自喬治亞州低收家庭的克拉克，是家中第一個進入四年制大學的人，因此家人和克拉克對於申請學貸必須填寫的「經濟援助貸款申請表」(FAFSA)毫不熟悉，還天真以為學費皆由校方負擔，後來才發現自己大錯特錯。

克拉克表示大學期間原本接受兩份獎學金，一種是州彩券資助的HOPE獎助學金，會根據學業成績發配助學金額；另一種是聯邦政府裴爾贈款(Pell Grant)，提供給經濟困難的學生。

但是HOPE獎學金金額不足以支付學費，因此入學後，克拉克即終止申請，只靠裴爾贈款支付學費、食宿、書本和各項雜費，但仍需要半工半讀才能維持生活，最終克拉克以GPA 3.4成績順利畢業，取得文學士文憑。

畢業後，克拉克在一所非營利幼兒園擔任教師，然後又到另一所學校教授藝術，原本以為在非營利學校從事教職10年後，即可獲得免除學貸優惠，不料因為官僚體制阻擋，許多和克拉克一樣在學校教書多年的老師，從未得以免除學貸。

十年前大學畢業時，克拉克背負的學貸約2萬元，孳生的利息導致負債如今增至2萬3000元，克拉克表示，光是學貸利息就高於自己的償還能力，迫使她離開入不敷出的教職，搬到紐約尋求科技領域工作，原本寄望拜登總統提出的學貸減免計畫，可將學貸減至3000元，但最高法院裁決讓她的希望破滅，一無所有的困境，仍將持續下去。

學貸 拜登 貸款

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