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學貸10月恢復償還 2種方式應急 迫不得已再聲請破產

記者顏伶如／綜合報導
身揹學生貸款者9月起將重新開始攤還，無力償還者可考慮申請暫停給付或延遲還款等選項，但仍需付利息。圖為哈佛大學畢業生參加畢業典禮。(美聯社)
身揹學生貸款者9月起將重新開始攤還，無力償還者可考慮申請暫停給付或延遲還款等選項，但仍需付利息。圖為哈佛大學畢業生參加畢業典禮。(美聯社)

受到疫情影響，學貸償還暫停三年之久，但今年9月1日學貸利息將開始計算，10月則要恢復償還；美聯社報導指出，某些人或許認為可以堅持不繳學貸，但拒繳學貸將面臨慘重後果，包括信用評分降低、貸款違約(default)，未來有其他政府補助或福利將被排除。

對於絕大多數學貸借款人來說，即使聲請破產，學貸也無法解除或取消。

根據國會日前通過的債限法案，4000多萬民眾今年夏末就要開始恢復償還聯邦學貸。

理財專家說，貸款拖欠與聲請破產都是不得已情況下的最後選項，申請暫停給付(deferment)或延遲還款(forbearance)，可以在短期之內暫停還款，堪稱較佳選擇，不過利息依然照算。

如果遭遇還款困難，專家建議借款人先了解是否符合「收入基準償款方案」(income-driven repayment plan)資格。另外，目前暫時失業的民眾則有資格申請零元償還，許多借款人還符合資格可根據收入、家庭人口多寡還款。

學貸償還拖欠270天，信用評分報告就會出現學貸違約的紀錄。「全國消費者法律中心」(National Consumer Law Center)學生貸款償還協助計畫主任夏弗斯(Abby Shafroth)說，走到這個地步，就不只是拖欠學貸，而是進入追討程序(collections)。

追討程序一旦啟動，政府有權在不必獲得法律裁定的情況下直接扣薪、拿走退稅、扣押社安金支票或其他社會福利部分金額。

夏弗斯表示，其他考慮管道還包括，如果畢業前學校已經倒閉，可以申請學貸紓困；學校招生資訊對於畢業後前景描述誇大不實，學生可以提出借款人保護申請(borrower defense application)，做為請求取消貸款的理由；身心障礙民眾有時候也可請求學貸取消。

拖欠學貸約九個月就會影響信用分數。(Getty Images)
拖欠學貸約九個月就會影響信用分數。(Getty Images)

學貸 貸款 破產

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