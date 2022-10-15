學貸減免申請系統第2階段測試 目標明年1月啟用

拜登政府啟動的學生貸款的申請減免工作，進入第二階段。圖為推動學生貸款減免政策的活動人士8月24日在白宮前要求大幅減免學貸。(Getty Images)

拜登 宣布學貸減免政策後，教育部 的申請系統開發「且戰且走」，在測試同時開放民眾申請；現在，該系統測試14日晚進入第二階段，欲申請學貸減免的民眾能夠提交線上填寫的申請表，惟目前尚不會受理所有的申請；網站本月稍晚正式推出。

有線電視新聞網(CNN)報導，一名教育部官員表示，該部主管的學貸減免申請系統14日晚上進入「Beta測試階段」，現在申請者可以提交線上填寫的申請表；先前的測試階段就已登錄的民眾，則會收到一封電郵，通知網站有Beta版。

拜登的學貸減免政策計畫為年收入在12萬5000元以下的民眾、或是年收入25萬元以下的夫妻減免至多1萬元的學貸；惟民間公司釋出的聯邦學貸排除在外。

詳細的申請條件及資格可在新版測試系統的申請表上得知，該表還會詳列政策內容及相關程序等；填表時需提供的個資，則包括全名、社會安全號碼、生日、電話號碼、電郵地址等。

當前的系統仍在測試階段，不會處理所有提交的申請表；不過當教育部正式受理、啟動申請審查程序後，絕大多數申請者可在數周內確認審查結果，並獲得學貸減免。

教育部官員們表示，「目標」在明年1月、因新冠疫情 而凍結的學貸還款到期前，處理好學貸減免。

教育部發言人表示，在Beta測試版提交申請表的民眾將會收到一封確認電郵，當教育部開始正式受理的時候，不必再另行提交申請。

欲申請學貸減免的民眾，並非一定要於測試階段就提交申請；教育部在測試階段就開放民眾登記，目的是要檢視正式開始受理的時候，網站本身的營運狀況，找出可能的問題，精進網路服務品質等。