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哈佛大學免除MBA低收入學生的學費

編譯陳律安／綜合外電
哈佛商學院將免除低收入MBA學生的學費。美聯社
哈佛商學院將免除低收入MBA學生的學費。美聯社

教育成本升高日益受到關注之際，聲名顯赫的哈佛大學商學院，將免除企業管理碩士（MBA）低收入學生的學費，希望藉此消除「財務壁壘」，提高學生的多樣性，改善社會階級流動。

哈佛商學院將免除MBA低收入學生就學兩年期間每年7.6萬美元的學費，在目前MBA學程2,000名學生中，約200人可望受惠。

哈佛大學將依據申請者前三年的總收入、資產、社經背景及大學學貸，評估免除學費的資格。獲免除學費的學生，仍需負擔生活和保險費用，預估每年需3.5萬美元左右。

哈佛商學院院長達塔爾（Srikant Datar）聲明表示：「哈佛商學院理應是最具才能的未來領袖展現潛力的地方，「我們希望掃除財務障礙，減輕學貸負擔，讓他們把心力專注在成為能改變世界的領袖上」。

美國一些大學，尤其是財力雄厚的學府已減免學生學費，以因應外界對學費高漲和學貸日益沉重的抨擊。

顧問公司Accepted創辦人暨執行長亞伯拉罕說，這類獎學金全額免除最貧困學生的學雜費，實屬罕見。許多名校的MBA學程，通常依據學生的考試成績和背景來核發獎學金，而非財務需求。

想從哈佛商學院取得學位，含學費和生活成本在內，合計須付出22.5萬美元。哈佛商學院MBA申請和財務援助總監勞斯說，這意味著學生就算已取得獎學金，仍可能放棄申請傳統的兩年制學程。

在新冠疫情肆虐期間，學校轉為線上授課，以及校園活動大幅限縮，都令外界質疑大學收取的學費是否合理。

美國總統拜登在競選時承諾，將對美國高達1.6兆美元的學生債務進行改革，目前拜登政府已暫緩部分學貸的還款。

低收入 拜登 哈佛大學

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