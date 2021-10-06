教育部宣布修改公共服務貸款免除計畫 55萬人受益

圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)

教育部 6日宣布，透過「公共服務貸款 免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness)規定重大改革，包括老師、在政府機關或非營利組織工作 的55萬名學貸借款人將得以受益，其中有2萬2000人將因此立即自動取得學貸免除(student loan forgiveness)資格，無須另外提出申請。

根據「公共服務貸款免除計畫」規定，在公家機關服務且符合資格的學貸借款人，每月按時償還學貸10年之後，聯邦學貸餘額便可獲得免除。不過，這項2007年國會通過的計畫卻經常遭到批評「看得到卻摸不著」，因為申請過程複雜艱難，申請者經常求助無門。有線電視新聞網(CNN)報導，不少學貸借款人說，依規定償還學貸10年之後，才赫然發現自己其實根本不符免除資格。

教育部在6日聲明中說，將會恢復「公共服務貸款免除計畫」承諾，在未來幾個月裡陸續採取一連串行動，包括針對所有先前曾經繳交的所有學貸還款推出暫時豁免令(time-limited waiver)，先前由於貸款類型、償款計畫方式與規定不符而被認定缺乏資格者，都將獲得認定為符合資格。

根據政府統計資料，在「公共服務貸款免除計畫」當中，超過100萬名學貸借款人至少繳交一次符合資格的學貸償還，但後來獲得學貸免除者，比例卻非常低。只有大約5500人背負學貸確實得以全數豁免。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)6日指出：「學貸借款人為公共服務奉獻了十年生命，應該可以依靠『公共服務貸款免除計畫』的承諾才是。過去這段時間以來，這套制度沒能說到做到，不過對於許多曾經為社區、為國家服務的學貸借款人來說，情況即將出現改變。」