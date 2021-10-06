我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

會有第四輪紓困現金支票嗎？華爾街分析師：別抱希望

白宮將宣布10億元採購新冠病毒居家快篩試劑

教育部宣布修改公共服務貸款免除計畫 55萬人受益

記者顏伶如／綜合報導
圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)
圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)

教育部6日宣布，透過「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness)規定重大改革，包括老師、在政府機關或非營利組織工作的55萬名學貸借款人將得以受益，其中有2萬2000人將因此立即自動取得學貸免除(student loan forgiveness)資格，無須另外提出申請。

根據「公共服務貸款免除計畫」規定，在公家機關服務且符合資格的學貸借款人，每月按時償還學貸10年之後，聯邦學貸餘額便可獲得免除。不過，這項2007年國會通過的計畫卻經常遭到批評「看得到卻摸不著」，因為申請過程複雜艱難，申請者經常求助無門。有線電視新聞網(CNN)報導，不少學貸借款人說，依規定償還學貸10年之後，才赫然發現自己其實根本不符免除資格。

教育部在6日聲明中說，將會恢復「公共服務貸款免除計畫」承諾，在未來幾個月裡陸續採取一連串行動，包括針對所有先前曾經繳交的所有學貸還款推出暫時豁免令(time-limited waiver)，先前由於貸款類型、償款計畫方式與規定不符而被認定缺乏資格者，都將獲得認定為符合資格。

根據政府統計資料，在「公共服務貸款免除計畫」當中，超過100萬名學貸借款人至少繳交一次符合資格的學貸償還，但後來獲得學貸免除者，比例卻非常低。只有大約5500人背負學貸確實得以全數豁免。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)6日指出：「學貸借款人為公共服務奉獻了十年生命，應該可以依靠『公共服務貸款免除計畫』的承諾才是。過去這段時間以來，這套制度沒能說到做到，不過對於許多曾經為社區、為國家服務的學貸借款人來說，情況即將出現改變。」

貸款 教育部 工作

上一則

劉醇逸再批資優班錄取方式、不提供網課

延伸閱讀

大學若不採學習歷程 教育部祭減招

大學若不採學習歷程 教育部祭減招
學習檔案遺失只究責承攬者？政院、教部挨批卸責

學習檔案遺失只究責承攬者？政院、教部挨批卸責
聖瑪利諾杭廷頓初中 入選藍絲帶學校

聖瑪利諾杭廷頓初中 入選藍絲帶學校

美教育部挺學校強制接種 鼓勵學生全面打疫苗

美教育部挺學校強制接種 鼓勵學生全面打疫苗

熱門新聞

美國國家失蹤暨遭剝削兒童中心提醒家長，兒童在上下學途中和晚餐時間最容易遭到綁架。圖為示意圖。(Pexels)

專家分析兒童最易遭綁架時段：上學前放學後及晚餐時間

2021-09-29 15:06
圖為民眾抗議學貸造成的負擔。(Getty Images)

教育部宣布修改公共服務貸款免除計畫 55萬人受益

2021-10-06 11:52
受到疫情影響，許多大學改變入學標準以及申請程序，讓全力衝刺申請大學的華人家庭措手不及，如何幫助孩子規劃未來道路，成為重要的課題。Getty Images

幫助孩子規劃未來道路 10/23金牌名師線上解惑

2021-10-01 15:37
提前申請大學，可以避開強大的競爭對手。(Getty Images)

高中那些事／提前申請名額多 好好把握

2021-09-26 02:00
「富比世」評選「2021年美國最佳大學」，柏克萊加大排名第一，這也是首次由公立學校排名全美最佳大學榜首。(美聯社)

柏克萊加大 為何躍登全美最佳大學榜首？ 哈佛為何降至第7？

2021-09-17 00:27
陳美帆(右二)與家人合影。陳美帆提供

關心環境正義 陳美帆開啟大學之門

2021-10-05 13:27

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上