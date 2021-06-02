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學費未繳清 49州公立大學均出動私人討債公司

記者顏伶如／綜合報導
根據非營利新聞機構調查研究，對於有學費尚未繳清的學生，全美49州公立大學均出動私人討債公司，如此手段對於低收入家庭出身的學生，造成重大衝擊。圖：pixabay
根據非營利新聞機構調查研究，對於有學費尚未繳清的學生，全美49州公立大學均出動私人討債公司，如此手段對於低收入家庭出身的學生，造成重大衝擊。圖：pixabay

根據非營利新聞機構調查研究，對於有學費尚未繳清的學生，全美49州公立大學均出動私人討債公司，如此手段對於低收入家庭出身的學生，造成重大衝擊。

國家廣播公司(NBC)報導，非營利新聞組織「哈慶哲報導」(Hechinger Report)調查研究發現，全美公立大學共計將數十萬名積欠學費的學生委託民間討債公司處理，加上衍生各種費用與利息，累計債務上看5億，這種催債方式造成許多學生無法回到學校完成學位，找到好工作的生涯計畫恐怕破滅。

公共政策研究集團「HCM策略」(HCM Strategies)資深研究員桑契斯(Juana H. Sánchez)指出，因為積欠學費而面臨私人討債公司追討的惡性循環裡，極高比例為低收入家庭學生。

桑契斯分析，除了第三方討債公司之外，這種追債方式沒有任何一方是贏家，「討債公司因此得以擴大客源，他們是唯一贏家」。

俄亥俄州婦人珍妮‧瓊斯(Jenny Jones)的女兒原以為2018年夏天在辛辛那提大學(University of Cincinnati)的暑修課程學費，可以透過家長貸款(Parent PLUS loans)支付，後來才知道家長貸款不能用來繳交暑修學分。瓊斯說，女兒原本積欠暑修學費2717元，到了2019年12月已經因為利息及其他手續費變成4600元。她說，女兒在大學畢業前夕收到學校通知，由於欠繳學費，辛辛那提大學無法提供成績證明，因此女兒還不能拿到學位。

46歲的瓊斯說，由於有房貸要交，還有三個孩子要養，只好先靠信用卡解決女兒的學費問題。她說：「我承認積欠辛辛那提大學學費，但我無法接受的是，討債機構的介入卻讓積欠金額幾乎加倍。」

報導指出，許多公立大學對於積欠學費償還訂有期限，密蘇里州立大學(Missouri State University)平均每年把1100學生的學貸催繳交給討債公司處理，目前共有7300學貸案件在民間討債公司手中。佛羅里達州希爾斯布洛社區大學(Hillsborough Community College)則有3990名學生面臨民間討債公司追債。

根據佛州法律，大學得以委託私人討債公司追款，而私人討債公司則可收取催繳金額20%至25%做為手續費等。報導指出，加州社區大學委託的私人討債公司，收取手續費則高達催繳金額的39%，某些肯塔基州公力大學委託的民間討債公司，加收手續費都超過40%。

低收入 貸款 俄亥俄州

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