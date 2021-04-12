學貸重擔 拖累「千禧中年」成家立業

1981年至1988出生的千禧世代今年開始邁入40歲，出現「千禧中年人」（Middle-Aged Millennials），學貸還沒付清，不得不延後成家立業，人生步伐比前一代慢了些。

年紀較長的千禧世代只有近三分之一還清通常20年才還得清的學貸；無論是否已還清，都深受學貸連鎖影響。

哈里斯民調（Harris Poll）受媒體CNBC之託對全美1000名33至40歲成人進行調查，僅約11%幾乎還清所有貸款 ，約68%快還清，近40%有一半以上貸款待還。

許多邁向中年的人說，學貸債務影響深遠。約四分之一表示，學貸影響買房、應急金和退休金儲蓄 ，近五分之一無法在職業生涯上放手冒險，約17%負擔不起房租而與家人朋友同住。

●生活成本貴 難以儲蓄

哈里斯民調執行長格澤瑪（John Gerzema）說，千禧世代生活看似滿足，但結束30幾歲、步入中年之際，理應安頓下來，卻因背負學貸並面臨昂貴生活成本，難以儲蓄。

今年34歲的威廉森（Richard Williamson）離開大學11年了，仍約有1萬8700元學貸要還，更痛苦的是他沒完成學業；之前就讀紐約大學理工學院（NYU's Polytechnic School of Engineering），因母親去世而在2010年輟學幫忙家計、扶養妹妹，輟學前，他半工半讀。

十多年過去，威廉森如今是公用事業公司的資深設計師，年收入超過10萬元；他在布魯克林打造成功人生，卻因學貸時而退縮，2014年遇見凡尼斯時27歲，直到2019年6月才和這位女子結婚，最近開始努力要生育孩子，步步延遲都因為身負債務。

威廉森說，如果沒有債務，他和妻子早有孩子，可能30、31歲就結婚，人生步伐會快得多。

●她為還學貸 從軍入伍

全美約4500萬人背負學貸。根據哈里斯民調，千禧世代上過至少一所大學的人中，近五分之四舉債求學，平均借款2萬1880元。

仍在還學貸的年長千禧人每月還款中位數為200元。35歲的摩根（Shalae Morgan）從阿拉巴馬州大學Alabama A&M University獲得學、碩士學位後，貸款約20萬元，每月要還900元，過去四年，在YouTube影音網站經營頻道幫她還一些債務。

摩根說，學債改寫生活；畢業後入伍，藉此償還5萬元學貸，2013、2017年分別派駐阿富汗和科威特。

從科威特服役結束後回家，摩根開始認真還債，包括學貸、5萬元信用卡債和1萬5000元車貸，四年後，她和丈夫終於擺脫債務，包括2014年買四房、三衛房屋的12萬元房貸。

為努力還債，摩根和先生付出代價，結婚十年還未生育子女，將來恐怕會成為學齡前幼兒班拄著拐杖、用助行器的家長。

●40歲欠缺期 財務緊繃

專家說許多千禧人只是推遲人生里程碑，並非放棄，但這族群正面臨昂貴的生活成本，專家所言是否成真？有待時間證明。

新美國教育政策計畫（Education Policy program at New America）研究副主任菲什曼（Rachel Fishman）說，學貸並不是阻撓人生之路的唯一因素，撫養孩子、買房越來越昂貴，而且工資停滯，都不利。

麻省理工學院年齡實驗室（MIT AgeLab）研究科學家米勒（Julie Miller）說，步入40歲是欠缺期，就算沒有學貸也是這樣，至少從歷史經驗看，這是人們為將來儲蓄和為子女打拚而財務備受擠壓的人生階段。

米勒補充，在生活成本已昂貴的階段另增學貸債務可能倍感不穩定，連帶降低終身退休儲蓄率、減少積累財富的機會，影響結婚決定，如果伴侶有學貸，往往要討論如何處理債務並做決定。

學貸也可能帶來積極影響，米勒說，年長千禧世代稱得上是不借助父母而自行摸索理財之道的先驅者。

●負債壓力大 不敢冒險

遺憾的是，因為負債壓力，無法在職業生涯中放手冒險一搏。現年37歲的數據分析助理塞法斯（Jade Cephas）在銀行工作，而不從事更具創意的工作，因為需要穩定性。

塞法斯就讀幾所私立大學，五年間舉債約9萬元，2006年畢業時懷孕，於是在銀行找穩定工作，並與母親同住直到2009年，2017年終於自己買房。

塞法斯步步高升，每年收入約9萬5000元，但仍有約7.7萬元學貸，希望五年內還清，獲財務自由之餘也開始幫兒子籌大學學費，但沒辦法存退休金，她不想看到兒子像她一樣為學貸負債二、三十年。