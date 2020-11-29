學生貸款寬容期即將結束 7步驟度難關

學生貸款還款寬容期限即將終止。圖為史丹福大學校園。（美聯社）

由於新冠疫情影響，經濟遭到重擊，造成大量美國 人失業。自今年3月13日起，聯邦政府決定寬容（forgiveness）學生貸款 的還款，為背負學生貸款債務的人提供了喘息空間；但這不是取消貸款（cancellation），只是暫時不必償還，如今寬容期限即將終止，貸款又將到期。對於任何抵押貸款，情況也是如此，由政府資助企業（GSE）的抵押貸方，在未來幾個月內即將開始扣押借貸人的資產（foreclosure）。雖然有些人重返工作崗位，但冠狀病毒大流行使數以百萬計的美國人仍然失業或放無薪假；即使是那些重返工作崗位的人，在損失了數個月的收入之後，也可能需要花費相當多的時間來重新建立財務基礎。

最大的問題是：在沒有政府或貸方支持的情況下如何生存？如果借款人擔心延期和寬容計畫結束後的生活，專家建議，可以先做下面幾件事。

第一步：評估可以支付的費用。借款人現在可以為新的現實做好準備，首先是誠實評估自己的整體財務狀況。算出每月可以獲得多少收入（包括失業救濟金），然後列出所有債務和帳單 的每月最低付款額。這些信息有助於借款人與貸方進行誠實的對話，以討論一旦延期和寬容計畫結束後，借款人可以負擔得起的費用（如果還能還得起錢的話）。

第二步：主動與貸方交談，尋求繼續寬限。借款人需要在延期或寬容計畫結束前與貸方聯繫，以討論可能的解決方案；如果借款人付不起最低還款額，可以提前與貸方商量，自己能還得出多少，這樣對解決債務應有幫助。

第三步：研究其他的學生貸款寬容計畫。聯邦學生貸款已於今年3月13日起，處於行政寬容狀態，這意味著大多數聯邦學生貸款不會繼續計算利息，也無需還款。但是，這項寬容將在今年年12月31日到期。一旦行政寬容終止，借款人可以探求提供學生貸款的代理商，是不是還有其他寬容或延期的選擇。背負著聯邦學生貸款的借款人，如果貸款還沒有還清，則可以評估以收入為計算標準的還款計畫。如果貸款目前處於以收入為計算標準的還款計畫中，那麼借款人最好致電貸方，討論重新認證自己的收入，以確保每月還款可以反映借款人當前的財務狀況。通常，學生貸款不適用這些計畫的。

第四步：抵押的其他救濟選擇。如果因為新冠大流行而遭到了經濟困難，則由聯邦政府和GSE支持的抵押貸款，最多可以忍受180天的寬容期，但這不是自動的。借款人必須先請求並收到確認，然後才能停止付款。借款人也許還可以再延長180天。此外，這些抵押貸款至少要到2020年12月31日才能處理抵押財產。即使不是聯邦政府或GSE支持的抵押貸款，不妨也致電詢問有關寬容和/或救濟計畫，借款人可以在聯邦財政部官方網站找到要向抵押貸方詢問的問題列表。

第五步：信用卡債務的其他減免選擇。信用卡公司還提供各種程度的救濟，因此債務人務必致電信用卡公司，並詢問他們是否可以提供一些幫助，因為自己失業或因冠狀病毒大流行而無薪休假。如果持卡人有足夠的收入來支付部分（但不是全部）帳單，並且在沒有時間限制的情況下，還可以考慮錯開使用寬容計畫，使自己獲得更多喘息時間；但這要看未來的收入是否穩定，才是有用的選擇。持款人還應注意儘早採取對自己最有利的延期計畫，因為計畫有時間限制，因此如果錯過了一個關鍵的窗口期，那麼會對還款能力帶來風險。

第六步：排出帳單還款的優先順序。這是最容易，也是最容易犯錯的選擇。首先，債務人應該找出所有應付的帳單，並確定哪些債務只需要支付其中的一部分，則優先考慮先還哪個。生活的基本需求（例如住房、食品、水電和交通）應該比支付學生貸款更為優先。住房是必須的，要知道，如果不償還學生貸款，學校或政府不會剝奪借款人的大學學位；當然，這不是一個長期的解決方案，拖欠學生貸款，確實會造成後果，因為拖欠聯邦學生貸款會嚴重損害借款人的信用，或者影響個人的退稅款，甚至工資被扣押。學生貸款的民營承包商可能會起訴借款人，以追回欠款。

第七步：尋求自己的安全網。數以百萬計的美國人現在正面臨困境，所以你並不孤單。這段傷心而痛苦的時光，會讓某些人不願意尋求幫助。借款人不妨花些時間評估自己的家庭、社會和社區安全網。如果需要放棄住房以省錢，那麼要想好，是否可以住到家人或親人家裡？是否有當地的食物救濟站可以免費提供食品雜貨，借款人可以節省這筆錢，轉至其他地方使用？借款人可以在AuntBertha.com和HHS.gov上查找本地資源。

最好在作出重大決定前先諮詢專家，例如尋求債務合併或信用諮詢服務的幫助。借款人必須提防詐騙，最好諮詢有信譽的組織，而不要求助不知從哪裡冒出的諮詢服務。雖然財務顧問可以幫助制定債務管理計畫，但解決債務的大部分工作可以自己完成，方法就是與債權人進行對話，並評估債務是否可以合併、餘額轉移或重新貸款，只要提早積極主動制定計畫，將有助於減輕過渡期的痛苦。