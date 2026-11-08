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沒有任何解釋 遣返伊朗非法移民專機最後一刻被取消

編譯俞仲慈／即時報導
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8日一架原定將八名伊朗非法移民遣返回國的專機，不料最後一刻宣布取消；圖為遣返示意...
8日一架原定將八名伊朗非法移民遣返回國的專機，不料最後一刻宣布取消；圖為遣返示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府原定以專機遣返8名伊朗非法移民，卻在最後一刻取消；人權團體質疑其安全風險，並提到法院已對相關遣返程序設下通知限制。

此次期中選舉共和黨慘敗，並未阻礙川普政府遣返非法移民的行動，8日上午一架原定將八名伊朗非法移民遣返回國的專機，不料最後一刻宣布取消。

據美聯社報導，人權組織「伊朗裔美國法律辯護基金」(Iranian American Legal Defense Fund，IALDF)委任律師拉納馬(Ali Rahnama)證實，至少有八名伊朗人在亞利桑納州梅薩(Mesa)被送上遣返專機，預計先飛往喬治亞，再轉往巴基斯坦，最後降落伊朗，然而該架專機最後在沒有任何解釋情況下被取消。

去年9月至今年元月間，聯邦政府三度執飛伊朗遣返專機，累計約有上百名伊朗人遭到遣返，即便2月爆發伊朗戰事，川普總統仍堅持落實遣返行動，凸顯打擊非法移民的決心。

國土安全部(DHS)發表聲明，重申移民暨海關執法局(ICE)不會針對「未來遣返行動(包括航班時刻表、乘客名單、目的地或個案細節)」發表評論，亦不會證實未來行動，並重申：「誠如我們所承諾的那樣，川普政府動用一切合法手段，開展歷史上規模最大的遣返行動。」

拉納馬宣稱，原定8日被遣返的八名伊朗人已與「伊朗利益代表處」(Iranian Interests Section)官員會面，該代表處就設在華府巴基斯坦大使館內，遣返者被告知，伊朗政府會把他們從巴基斯坦接回伊朗。

今年2月，聯邦地區法官雷耶斯(Ana C. Reyes)審理海地移民集體訴訟案，為阻擋DHS遣返行動，下令聯邦政府，若確定要將伊朗移民遣返伊朗或其他國家，必須提前24小時通知法院，而且執行遣返前，必須提前五日提交書面通知。

因此IALDF發布新聞稿宣稱遣返專機「是美伊敵對以來，首次將伊朗人遣返回伊朗的行動」，呼籲立即停止，同時IALDF執行長楚賓(Yasmin Chubin)強調：「遣返的當事人可能面臨迫害、酷刑甚至死亡。」還有拉納馬(Rahnama)也透露，取消的遣返專機至少有一人因羈押近兩年，為了擺脫「非人道監禁」，不惜自願接受遣返。

精華 FAQ

  • 原本8日上午要將8名伊朗非法移民遣返回國的專機，最後在沒有任何解釋的情況下臨時取消，讓這批人未能如期出境。

  • 他們先在亞利桑納州梅薩被送上專機，預計先飛往喬治亞，再轉往巴基斯坦，最後由伊朗方面從巴基斯坦接回國內。

  • IALDF認為遣返者可能面臨迫害、酷刑甚至死亡，並指出其中至少1人因長期羈押，曾被告知遣返可望脫離非人道監禁。

遣返 非法移民 伊朗

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