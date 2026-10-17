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獨家專訪／「我做錯什麼」 維權者梁頌基申庇卻被關3年

特派員黃惠玲／電話專訪
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梁頌基已經被ICE關押三年，卻遲遲等不到保釋或庇護通過的消息。(律師提供)
梁頌基已經被ICE關押三年，卻遲遲等不到保釋或庇護通過的消息。(律師提供)

AI摘要

文章摘要整理：

中國維權人士梁頌基為逃避長期監控赴美申請庇護，卻因程序與審理不利被關押近3年，輾轉11處拘留設施，並與妻女分離、健康亮紅燈。

「我到底做錯了什麼？」51歲中國維權人士梁頌基(Liang Songji)2023年10月抵達美國邊境申請庇護，原以為終於能擺脫中國當局長期監控，迎接自由生活，沒想到三年過去，仍被關押在喬治亞州福克斯頓(Folkston)的D. Ray James移民拘留中心。

他15日從拘留中心接受本報電話訪問時，談起逃亡路上的驚險、與妻女離散的心酸，以及近三年失去自由的煎熬，數度情緒激動，言語間流露深深的無奈與絕望。

該拘留中心近日傳出約500人絕食抗議，抗議長期拘留及生活條件。梁頌基今夏與45名被拘者連署公開信，要求案件審理期間獲准釋放。

國務院 曾記錄遭判刑

梁頌基來自廣州，自述從事異議及維權活動十多年，長期遭中國當局監控。「一出門口就有警察、維穩人員」，他說，當時幾乎無法正常生活，最終決定逃離中國。

美國國務院2020年公布的「2019年度各國人權實踐報告」中國篇，曾記載梁頌基與維權人士張五洲因2018年揭露廣州警方涉嫌毆打及強迫女律師孫世華脫衣事件遭拘留，梁並於2019年10月25日被判處18個月徒刑。

這段經歷早已列入美國政府官方人權紀錄，但梁頌基來美後的庇護申請，仍兩度遭移民法庭拒絕。

逃亡歷經多國 妻女離散

2023年6月7日，梁頌基離開廣州，經香港抵達泰國，與妻女會合。一家人其後輾轉馬來西亞、土耳其、西班牙及厄瓜多爾，再準備穿越中南美洲前往美國。

旅途中，他曾遭遇機票被收走、重新購票，以及搶劫勒索等困境。持續轉移與沿途危險，讓妻女承受極大心理壓力，最終無法繼續旅程，與他中途分開。

梁頌基只能獨自北上，於2023年10月抵達美國邊境。申請庇護後，隨即被送往移民拘留設施，從此失去自由。

律師：連串不利因素交織

梁頌基的現任律師16日向本報記者表示，當事人遭拘留近三年，是入境程序、庇護申請及司法審理等一連串不利因素交織的結果。

他指出，梁頌基入境後接受可信恐懼面談時，被問及「是否害怕共產黨」，回答「不怕」。但這並非不擔心遭受迫害，而是表達敢於挑戰中共政權的態度，卻在後續庇護審查中成為不利因素。

2024年7月，梁頌基因申請材料與先前陳述不一致，首次遭拒庇護。

2026年6月至7月，梁頌基經歷三次聽證，雖對資料差異提出解釋，包括哥哥去世年份在不同紀錄中分別記為2010年及2014年，仍再次遭拒。

至於無法保釋的原因，今年4月接手的律師解釋，梁頌基適用「移民暨國籍法」第235條，法律上仍被視為申請准許入境者，難以透過一般移民法庭保釋程序獲釋。梁曾於2024年春季申請保釋，但未成功。

律師指出，移民拘留屬民事性質，一般拘留時間約七、八個月，像梁頌基這樣被關押近三年的情況極為罕見。他形容，拘留長達三年者「不到1%」，機率甚至「比上哈佛還難」，凸顯梁頌基遭遇的特殊性。

輾轉移送11地 健康亮紅燈

近三年來，梁頌基先後被轉送至德州、密西西比州、路易斯安納州、喬治亞州等地，總計輾轉11處拘留設施。

他描述，拘留生活除了用餐、看電視、閱讀及有限的戶外活動，大部分時間仍受到嚴格限制。他靠自學英文、下棋及與其他被拘留者交談打發時間。

談及飲食，他形容彷彿「在吃消毒水跟塑化劑」，餐點多為火腿片、組合肉或肉餅，蔬菜選擇有限。

更令他擔憂的是健康狀況。他說，離開中國時身體健康，如今卻出現糖尿病及膽固醇嚴重過高等問題。

「我到底做錯了什麼？」

「這個世界沒有後悔藥。」梁頌基感嘆，自己在中國抵抗當局十多年，當年滿懷希望離境，以為抵達美國就能重新開始，沒想到如今卻「徹底失去信心，開始懷疑人生」。

他說，如果能獲釋，原本最想做的就是找份工作，靠自己生活。然而，近三年的拘留讓這個簡單願望變得遙不可及。

「每天都比前一天辛苦，完全看不到希望。」他說，最難熬的不是食物或作息，而是不知道自己究竟還要被關多久。

朋友勸他繼續堅持，告訴他只要留在美國，未來仍有機會與女兒重逢。但他坦言，對美國的期待已逐漸消失。

「說實話，我現在只想撤銷上訴，趕快離開美國，離開監獄。」

三年前，他帶著對自由的渴望離開中國，途中歷經搶劫、與妻女分離，終於抵達曾寄予希望的美國。沒想到，等待他的不是自由，而是達三年輾轉11處移民拘留設施的漫長歲月。

「我到底做錯了什麼？」電話另一端，梁頌基再次激動地重複這句質問。

精華 FAQ

  • 他入境後雖提出庇護申請，但在可信恐懼面談與後續審理中，多次因陳述不一致被質疑，庇護也兩度遭拒，因此一直無法獲釋。

  • 他先從廣州離開，經香港到泰國與妻女會合，再輾轉馬來西亞、土耳其、西班牙與厄瓜多爾，途中還遭搶劫勒索，最後獨自北上赴美。

  • 梁頌基說拘留期間已出現糖尿病與膽固醇過高，精神上也幾乎失去希望，甚至想撤銷上訴離開美國，只盼盡快重獲自由。

移民 庇護 國務院

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