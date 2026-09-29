國安部擴大庇護城市執法 雖鎖定罪犯 也逮無證客

圖為移民執法單位在波士頓市展開掃蕩非法移民的行動，波士頓是全美庇護城市之一。國安部26日公布，ICE執法人員將在庇護城市打擊非法移民罪犯。(路透)

國土安全部 (DHS)宣布加強在全美「庇護城市」(Sanctuary Cities)的移民執法力度，動員聯邦移民及海關執法局(ICE ) 展開全國性「公共安全強化行動」，同時批評這些城市拒絕與聯邦移民執法部門合作。

國會山莊報(The Hill)報導，國安部26日在官網公布，ICE的執法人員在這些庇護城市，將重點打擊非法移民 罪犯，包括謀殺犯、強姦犯、戀童癖者及幫派成員；又指當中許多是庇護城市的政客把他們從監獄釋放出來。

國安部特別點名加州、科羅拉多州、明尼蘇達州、伊利諾州、華盛頓州、俄勒岡州、 紐約州、康州、德拉瓦州、羅德島州、佛蒙特州及華盛頓特區。這些州及特區內有不少「庇護城市」，包括紐約市、洛杉磯、芝加哥、丹佛和、明尼亞波利斯等。

不過國安部並未說明將有多少執法人員進駐以及行動將持續多久。

儘管此次目標直指「庇護城市」的非法移民罪犯，但國安部強調，任何非法居留者都有可能被逮捕。

隨著執法規模擴大，近期多起涉及聯邦移民執法人員的槍擊及誤認事件，執法方式及問責問題再次受到關注。

The Hill指出，絕大多數被逮捕者沒有犯罪紀錄，或僅涉及輕微違法行為。批評者認為，加強驅逐行動只會造成更多暴力衝突。

在國安部公布加強行動的同時，ICE也在社媒X回應有關停止「附帶逮捕」(即抓捕目標時，順帶逮捕身邊其他無證移民)的說法，直指是假消息，強調任何非法移民都無例外，「我們將繼續逮捕所有在我們面前的非法移民，任何非法入境者都將被逮捕並遣返」。

被指為「庇護城市」或「庇護州」，是因當地有相關規定限制警察、監獄等與聯邦移民執法人員合作。大多數情況下，地方監獄不會應ICE要求，將被逮捕者扣留超過規定的釋放日期。而ICE指出，如果地方官員拒絕合作，執法人員只能轉而在社區內尋找目標，結果只會增加衝突機率。