被拘無證客 ICE關定位 家屬難救濟
聯邦移民及海關執法局(ICE)2010年起，對被拘留無證移民採用定位系統，讓家屬、律師等搜尋到他們而提出上訴等程序，但從15日開始，被拘留者已不再出現在定位系統內，家屬及律師根本不知他們的下落。
美聯社獨家援引三名現任及前任ICE官員消息並獲得多名律師證實，已經接獲最終驅逐令的無證移民，不再出現在ICE的「網上被拘留者定位系統(ODLS)」內。
有關做法與過去截然不同，說明川普政府進一步強硬打擊非法移民，數以千計被拘留者的下落難再追蹤，親人可能未在規定的時間內找到律師行使法律權利。
移民律師向美聯社說，新做法主要適用於已收到移民法庭最終遣返令的被拘留者，使他們在最後一刻提出法律挑戰會更加困難，並會加快遣返。美國移民律師協會(AILA)負責政府關係的主任格雷格．陳(Greg Chen)表示，這個變化令家屬及律師非常焦慮。
美國移民權利中心(Amica Center for Immigrant Rights)的項目副主任埃斯特拉達(Atenas Burrola Estrada)說，該中心所有收到最終遣返令的客戶，都已從定位系統消失。
ICE一直未公開新做法，在給美聯社的聲明裡也沒證實或否認， 只表示被拘留者若收到最終遣返令，他們將會優先遣返。
根據報導，ICE自15日起開始讓已接獲最終驅逐令的拘留者，不再出現在網上被拘留者定位系統(ODLS)內，家屬與律師因此無法透過系統追蹤他們的位置。 主要影響的是已收到移民法庭最終遣返令、且仍被ICE拘留的無證移民。律師指出，這些人原本可藉定位系統與外界聯繫，如今卻在最後階段被切斷查詢。 移民律師與權益團體認為，這會讓家屬和律師更難及時找到當事人，也可能使他們錯過提出法律挑戰的期限，進一步提高遣返速度並削弱救濟機會。
精華 FAQ
根據報導，ICE自15日起開始讓已接獲最終驅逐令的拘留者，不再出現在網上被拘留者定位系統(ODLS)內，家屬與律師因此無法透過系統追蹤他們的位置。
主要影響的是已收到移民法庭最終遣返令、且仍被ICE拘留的無證移民。律師指出，這些人原本可藉定位系統與外界聯繫，如今卻在最後階段被切斷查詢。
移民律師與權益團體認為，這會讓家屬和律師更難及時找到當事人，也可能使他們錯過提出法律挑戰的期限，進一步提高遣返速度並削弱救濟機會。
上一則