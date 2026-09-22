被拘無證客 ICE關定位 家屬難救濟

ICE的官網顯示原本可在網頁尋找被拘留的非法移民，但接獲最終驅逐令者，定位系統已查無下落。(美聯社)

聯邦移民 及海關執法局(ICE )2010年起，對被拘留無證移民採用定位系統，讓家屬、律師等搜尋到他們而提出上訴等程序，但從15日開始，被拘留者已不再出現在定位系統內，家屬及律師根本不知他們的下落。

美聯社獨家援引三名現任及前任ICE官員消息並獲得多名律師證實，已經接獲最終驅逐令的無證移民，不再出現在ICE的「網上被拘留者定位系統(ODLS)」內。

有關做法與過去截然不同，說明川普政府進一步強硬打擊非法移民 ，數以千計被拘留者的下落難再追蹤，親人可能未在規定的時間內找到律師行使法律權利。

移民律師向美聯社說，新做法主要適用於已收到移民法庭最終遣返令的被拘留者，使他們在最後一刻提出法律挑戰會更加困難，並會加快遣返。美國移民律師協會(AILA)負責政府關係的主任格雷格．陳(Greg Chen)表示，這個變化令家屬及律師非常焦慮。

美國移民權利中心(Amica Center for Immigrant Rights)的項目副主任埃斯特拉達(Atenas Burrola Estrada)說，該中心所有收到最終遣返令的客戶，都已從定位系統消失。

ICE一直未公開新做法，在給美聯社的聲明裡也沒證實或否認， 只表示被拘留者若收到最終遣返令，他們將會優先遣返。