我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

新年HOA費大漲 有華人家庭漲20%叫苦不迭

半年內4次包機遣返中國非法移民 在美走線群體人心惶惶

記者陳湘瑾／即時報導
新冠疫情解封後，就有不少中國民眾透過「走線」進入美國。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）
新冠疫情解封後，就有不少中國民眾透過「走線」進入美國。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

國土安全部（DHS）11日公告，於9日通過移民海關執法局（ICE）向中國遣返非法移民。該航班是美國半年內第四次向中國派出包機遣返非法移民。有移民律師認為，隨著川普即將上任，將會有更多資源來支持遣返非法移民的計畫。

美國之音報導，美國政府於今年6月底、10月中旬和11月中旬，分三次使用大型包機將非法入境美國的共計約350多名中國公民遣返回中國。在此之前，美國上一次大規模遣返中國非法移民發生在川普第一個任期內的2018年。

自2022年底中國解除長達三年的新冠疫情封控以來，進入美國的中國移民數量急劇上升。2023年就有多達37,000多名中國公民在美墨邊境被捕，是上一年的十倍多。2023年12月，邊境官員在美國南部邊境逮捕5951名中國公民，創下月度最高紀錄。

位於加州的移民律師陳闖創表示，中國和美國政府今年在交換囚犯和遣返無證人員的問題上，出現了比較頻繁的合作。中國歷來不配合美國政府接受這些遣返回去的人，但近期卻多次和美方換囚，在這個過程中，中共也順便接受了一些美國給的人。

陳闖創指出，「按照習近平的說法是『執法合作』，而不是『邊境和移民』問題。這兩個其實是合在一塊了」。

陳闖創表示，最近頻繁發生的遣返以及川普競選期間誓言嚴格管理邊境，致使中國走線人群體現在有點人心惶惶。身在美國的還未獲得合法身分的中國移民確實面臨一個「真實的威脅」，所以存在恐慌的情緒，「可以完全確定的說，這屆川普政府會有更多的資源，不管是法律上，還是人力、物力、財政上，來支持執行遣返計劃。這是一定會發生的。」

非法移民 遣返 邊境

上一則

大規模驅逐無證客 「邊境沙皇」霍曼：從芝加哥開始

延伸閱讀

民調：55%認同川普處理交接工作表現

民調：55%認同川普處理交接工作表現
關係破冰？ 川普邀習近平出席就職典禮

關係破冰？ 川普邀習近平出席就職典禮
路透：台灣國安高層赴美 試圖接觸川普團隊

路透：台灣國安高層赴美 試圖接觸川普團隊
「務求造成轟動」 川普就職第1天擬頒25行政令

「務求造成轟動」 川普就職第1天擬頒25行政令

熱門新聞

德州公共安全廳巡警11月29日在邊境小鎮逮捕一名帶著五歲女童從墨西哥非法入境美國的男子。圖為越過格蘭德河的偷渡客。(美聯社)

北卡母親付8000元 託人偷渡5歲女兒來美…在卡車上接應

2024-12-03 05:59
川普提名的「邊境沙皇」霍曼 (右)上周與德州州長艾伯特(前左)勘察德州邊境。(美聯社)

如何查緝無證客？川普擬仿效德州「孤星行動」5大方法

2024-12-03 01:15
最新數據顯示，截止2022年，全美共有超過1093萬名無證客，其中，華人無證客總人次超過35萬，占比3.3%。(路透)

全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%

2024-12-02 22:16
新冠疫情解封後，就有不少中國民眾透過「走線」進入美國。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

半年內4次包機遣返中國非法移民 在美走線群體人心惶惶

2024-12-11 23:17
今年5月來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮入境，向美國邊界官員尋求政治庇護。(路透)

全美逾千萬無證客3%是華人 紐約、加州每5名無證客就有1亞裔

2024-12-03 01:30
移民權益倡議團體「氣息」負責人瑞娜．蒙托亞有「夢想生」的保護身分，但她認為川普所謂的「大規模遣返移民」包括她在內的夢想生。(美聯社)

川普要大規模遣返無證移民 夢想生擔憂：對象包括我們

2024-12-03 01:14

超人氣

更多 >
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」

杜魯多要美國人清醒「高關稅代價」川普回嗆「大加拿大州長」