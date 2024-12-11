半年內4次包機遣返中國非法移民 在美走線群體人心惶惶

新冠疫情解封後，就有不少中國民眾透過「走線」進入美國。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

國土安全部（DHS）11日公告，於9日通過移民海關執法局（ICE）向中國遣返非法移民 。該航班是美國半年內第四次向中國派出包機遣返非法移民。有移民律師認為，隨著川普即將上任，將會有更多資源來支持遣返非法移民的計畫。

美國之音報導，美國政府於今年6月底、10月中旬和11月中旬，分三次使用大型包機將非法入境美國的共計約350多名中國公民遣返回中國。在此之前，美國上一次大規模遣返中國非法移民發生在川普第一個任期內的2018年。

自2022年底中國解除長達三年的新冠疫情封控以來，進入美國的中國移民數量急劇上升。2023年就有多達37,000多名中國公民在美墨邊境 被捕，是上一年的十倍多。2023年12月，邊境官員在美國南部邊境逮捕5951名中國公民，創下月度最高紀錄。

位於加州的移民律師陳闖創表示，中國和美國政府今年在交換囚犯和遣返無證人員的問題上，出現了比較頻繁的合作。中國歷來不配合美國政府接受這些遣返回去的人，但近期卻多次和美方換囚，在這個過程中，中共也順便接受了一些美國給的人。

陳闖創指出，「按照習近平的說法是『執法合作』，而不是『邊境和移民』問題。這兩個其實是合在一塊了」。

陳闖創表示，最近頻繁發生的遣返以及川普競選期間誓言嚴格管理邊境，致使中國走線人群體現在有點人心惶惶。身在美國的還未獲得合法身分的中國移民確實面臨一個「真實的威脅」，所以存在恐慌的情緒，「可以完全確定的說，這屆川普政府會有更多的資源，不管是法律上，還是人力、物力、財政上，來支持執行遣返計劃。這是一定會發生的。」