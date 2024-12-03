北卡母親付8000元 託人偷渡5歲女兒來美…在卡車上接應

德州公共安全廳巡警11月29日在邊境小鎮逮捕一名帶著五歲女童從墨西哥非法入境美國的男子。圖為越過格蘭德河的偷渡客。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)1日報導，德州 公共安全廳(Department of Public Safety，DPS)巡警11月29日在邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)逮捕一名帶著五歲女童從墨西哥非法入境 美國的男子。監視器畫面顯示，男子抱著女童闖關入境之後，將女童放上一輛道奇(Dodge)皮卡卡車。卡車後來被警方攔下盤查，女童母親也在車上，坦承以8000元代價請人口走私集團將女兒從墨西哥帶進美國。

德州公共安全廳發言人奧利瓦茲(Chris Olivarez)表示，警方接獲線報指出，監視器拍到一名男子抱著小孩渡過葛蘭德河(Rio Grande)非法入境之後，孩子被放上一輛道奇皮卡卡車。

奧利瓦茲說，將女童載走的卡車是人口走私集團接應車輛，警方密切注意卡車行蹤，直到適當時機以交通違規為由將卡車攔下盤查。

警方比對監視器拍攝影像，證實車上女童就是被人抱著闖關入境的孩子。女童年僅五歲，來自墨西哥，女童的母親杜羅絲．羅培茲(Dolores Lopez)也在車上。

根據警方調查，羅培茲來自墨西哥，現居北卡羅來納州。她向警方供稱，上網跟人口走私集團取得聯繫，同意花費8000元請人將女兒從墨西哥帶進美國。

警方指出，帶著女童非法入境的墨西哥籍男子羅霍(Roman Ibarra Rojo)以走私18歲以下未成年人士罪名遭到逮捕。羅霍坦承，如果成功將女童帶進美國，將可獲得1000元酬勞。

奧利瓦茲表示，羅霍2022年就有人口走私前科。

羅培茲母女被德州警方移送美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)，羅培茲恐將面臨地區檢察官以危害兒童罪名起訴。