走線客憂遣返 移民系統人力不足恐癱瘓

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，今年至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

美國境內現有大約1100萬無證移民 ，他們當中的大部分人與合法移民一樣工作和繳稅，但依法不能獲得基本的公民權利和福利；對於川普 上任後走線 客的命運，法拉盛移民律師陳闖創建議：盡快備齊庇護 申請的材料、謹守法律，然後靜觀其變。

陳闖創表示，理論上，所有還沒通過移民法庭判決並拿到庇護綠卡的走線客，無論以何種方式入境、手中是否有允許合法工作生活的工卡，都有被捕的可能。不過，即使川普政府要驅逐被捕者，也要先走完法律流程，而且來源國要同意接收才能執行。目前看來，中國方面雖然不再強行拒絕接收走線者，但態度也並不積極，費用仍須美方承擔。

他也說，由於拘留設施空間有限，被捕者更有可能被盡快安排出庭。只要是真正逃離中國壓迫、赴美尋求安全和自由的走線者，在專業律師的幫助下都有機會通過庭審，獲得真正的合法庇護身分。從這個角度看，被捕也許不代表「天塌了」，反而可能成為一個契機。

世界日報此前報導，在曼哈頓的福州人社區中，有近千名無證客 一直未能取得合法身分，但想「合法」，仍不是容易的事。

根據紐約移民法律援助機構專業人士的說法，美國當前的移民制度，為企求「美國夢」的外籍人士開放的合法移民渠道非常狹窄，負責移民事務的官僚體系也非常脆弱；一旦主政者有反移民傾向，很容易繞過權力制衡的壁壘，導致移民系統癱瘓。

聯合衛理公會(United Methodist Church)旗下的紐約移民法律與正義(Immigration Law & Justice)機構主任律師米爾斯(Thomas Mills)說，美國當前的移民政策，對高額投資或特殊人才相對友好，但對於只有「美國夢」、又不符合親屬移民條件的普通人來說，幾乎只有依靠臨時工作簽證 (H1)登陸、然後靠雇主擔保尋求職業移民綠卡一途。

即使如此，職業移民也要堆壘高額學費開支，並拿到美國的學位才有資格入門，而且畢業後還要面臨H1-B簽證抽籤的考驗，即使自身有能力且有雇主願意聘用，也無法保證順利留下，難度極高。

雖然有一種俗稱「樂透綠卡」的「多元化移民簽證計畫」(Diversity Immigrant Visa Program)，為部分人留下了一道「中獎入美國」的窄門縫，卻對包括中國在內的一些移民輸出大國國民設限，無法參與。

但在現實中，美國為了維持社會經濟正常運轉，又需要由這群追夢者構成的基層勞工群體；追夢者們只能以尋求庇護的理由，先非法入境 美國，然後再做長遠考慮。成了所謂的無證移民。

米爾斯認為，「庇護」這一原本出於人道主義考量的政策被濫用，排擠了真正受到母國迫害者，尋求安全和正常新生活的機會，但在當前的移民政策下，這也是幾乎唯一的權宜之計。

事實上，幾乎所有尋求庇護者，在案件遞交前的移民身分，都會存在一個灰色地帶。從南部邊境無證入境者自不必說，即使是持旅遊等有效簽證入境後再申請庇護的人，他們的入境目的與申請簽證時的陳述也必然不符。

因為美國的駐外使領館並不接受境外庇護申請，自然沒有「庇護簽證」；這部分庇護申請人事實上與無證客一樣，入境時同樣被視為「非法」。

申請庇護者通常在通過可信性恐懼面談(Credible fear interview)後不久，便可獲得被俗稱為「工卡」的臨時工作許可，開始在美國境內建立新生活，同時等待移民法庭的審理。

但米爾斯說，目前在美境內的庇護申請者就算一切順利，可能需要等待十年，才能獲得上庭機會。他認為，聯邦移民部門目前的人力嚴重不足，需要增加大量雇員。但他擔心，川普上台後，整套體系可能面臨癱瘓。