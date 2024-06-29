氣溫破百 3墨國無證客熱死在亞利桑納沙漠

美墨邊境的亞利桑納州索諾蘭沙漠，地形崎嶇，艱困難行，卻也因此成為人蛇集團愛用的偷渡路徑。(美聯社)

美國邊境巡邏隊(Border Patrol)官員28日說，最近西南部氣溫超過華氏百度，三名墨西哥無證客 熱死在美墨邊境的亞利桑納州索諾蘭沙漠(Sonoran Desert)。

官員說，年紀各為44歲和18歲的男性，和一名17歲女性的遺體，26日清晨在羊山(Sheep Mountain)地區被發現。羊山屬亞利桑納西南部高華德山脈，是靠近卡貝札普瑞葉塔國家野生動植物保護區(Cabeza Prieta National Wildlife Refuge)的偏遠軍事訓練區。

搜救隊26日收到求救訊號後，派出陸空搜救小組前去尋找，共有八名無證客偷渡。搜救隊收到第一次求救訊號後，找到四人；同時被告知，還有四人沒有跟上來。經過搜尋，接到第二次，其中同行四人當中，一人獲救；再大幅搜尋後，尋獲三具屍體，隨後被送到皮馬郡(Pima County)法醫處驗屍，墨西哥領事館也已獲通知。

亞利桑納南部沙漠和鳳凰城本周氣溫平均高達110-115℉，氣象局已對下科羅拉多河谷到加州東南部一帶，發出熱浪警報。國家氣象局說，高氣壓壟罩美國西南部，下周還將出現高於往常的百餘度高溫 ，拉斯維加斯28日氣溫高達130℉。這種高溫，對長時間處於戶外的人，可能很危險。

邊境巡邏隊土桑段(Tucson)副主管德拉托爾(Justin De La Torre)說，索諾蘭沙漠地形艱困，無情的酷暑極為嚴厲，走私客帶領無證客偷渡的偏遠地區更毫不留情，「把性命交到犯罪組織手上的人，脫水、中暑死亡的，實在太多了。」

鳳凰城所在的馬瑞科帕郡(Maricopa County)今年迄今已有6人熱死，另111人也疑似熱死，有關當局仍在調查。土桑市所屬的皮馬郡法醫處說，該郡及附近小村落今年迄今，也有8人確定熱死。