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單月增1.3萬人 上月逾25萬人無證移民 創歷年2月紀錄

編譯俞仲慈／綜合24日電
德州格蘭河沿岸的美墨邊境鐵絲網，來自委內瑞拉的無證移民川過鐵絲網上的破洞，進入美國，隨即遭到荷槍實彈的聯邦治安人員逮捕。2月非法入境移民達25萬6000人。(路透)
德州格蘭河沿岸的美墨邊境鐵絲網，來自委內瑞拉的無證移民川過鐵絲網上的破洞，進入美國，隨即遭到荷槍實彈的聯邦治安人員逮捕。2月非法入境移民達25萬6000人。(路透)

根據國土安全部最新統計，2月非法入境移民比1月增加1萬3000人，達25萬6000人，雖然遠低於去年12月37萬1000人的高點，仍創下史上2月分最多人數。

華盛頓時報(Washington Times)報導，從南部邊界非法入境近19萬人，有約14萬1000人被邊境巡邏隊(Border Patrol)逮捕；同時有11人因為被列入政府恐怖主義觀察名單而遭到逮捕；還有逾4萬2000人是抵達過境點申請庇護的無證移民。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)為減輕邊境巡邏隊的工作壓力，推出具有法律爭議的「人道主義假釋計畫」(humanitarian parole)，援引假釋權，讓無證移民可透過海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)應用程式「CBP One」登記入境。

同時拜登政府還開放古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉等多達3萬名無證移民，搭機抵達美國境內機場再申請庇護。

CBP表示兩種入境計劃「便於非公民者遵循既定流程」，因此入境人數日益增加，也證明拜登政府移民政策確實發揮作用。

不過田納西州共和黨籍聯邦眾議員、眾院國土安全委員會(Homeland Security Committee)主席格林(Mark Green)仍主張無證移民既然沒有合法入境許可，就不應該核准入境；他說：「梅奧卡斯對國會和國人撒了三年謊之後，最終坦承邊境存有危機，但仍持續透過大規模逮捕又釋放的假釋計劃，鼓勵非法入境。」

根據報導，自梅奧卡斯為古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉等偷渡客量身打造「人道主義假釋計畫」以來，累計有超過38萬6000名無證移民入境美國，CBP表示：「這是聯邦政府戰略一環，目的是擴大合法入境管道，進一步減少非法入境人數，以遏阻不依正常管道的數十萬非法移民。」

非法移民 非法入境 CBP

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