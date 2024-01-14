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聯邦控德州不人道 讓3名無證客溺水身亡 其中2死者是兒童

編譯俞仲慈／綜合14日電
德州國民兵駐守謝爾比公園，接走一批證移民。（歐新社）
德州國民兵駐守謝爾比公園，接走一批證移民。（歐新社）

三名非法移民試圖進入德州邊境城市伊格爾帕斯(Eagle Pass)時，不幸溺水身亡，其中包括兩名兒童。

美聯社14日報導，12日晚間墨西哥當局向邊境巡邏隊(Border Patrol)通報格蘭德河(Rio Grande)發生非法移民溺水意外，因此邊境人員試圖致電通知駐守謝爾比公園(Shelby Park)的德州國民兵，但並未成功，最終有一名婦女和兩名兒童不幸溺斃。

德州民主黨籍聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)在社群平台X發文指控德州當當局袖手旁觀：「這是一場悲劇，我們政府負有責任。」

奎拉貼文透露，聯邦執法人員隨後前往謝爾比公園欲進一步了解狀況時，「德州軍事廳官兵告知，即使緊急情況也不容許移民進入，不過會派遣一名士兵介入調查。」

國土安全部13日證實邊境巡邏人員在提供協助之際，吃了德州政府閉門羹，其聲明表示：「接獲墨西哥當局求救電話時，德州官員竟禁止邊境巡邏員進入該地區。」並痛斥：「德州州長的政策殘酷、危險且不人道，德州公然無視聯邦移民政策的權威，帶成嚴重風險。」

據了解，佔地50畝的謝爾比公園隸屬於伊格爾帕斯市，是非法移民主要入境點，也是共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)防堵非法入境「孤星行動」(Operation Lone Star)的中心，由德州公安廳和德州軍事廳派員駐守巡邏。

司法部12日已向聯邦最高法院控訴，德州當局控制謝爾比公園，不允許邊境巡邏人員進入；13日德州政府向法院提交文件，針對拒絕邊境巡邏人員進入公園的說法提出異議，宣稱自去年夏天以來，由於隸屬聯邦政府的邊境巡邏隊縮編，所以州府才將資源和人力投入該公園。

德州國民兵駐守的謝爾比公園，三名非法移民試圖進入德州邊境時溺水身亡，其中包括兩名...
德州國民兵駐守的謝爾比公園，三名非法移民試圖進入德州邊境時溺水身亡，其中包括兩名兒童。（歐新社）

德州 非法移民 墨西哥

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