晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

一對新近抵達美國的海地移民夫妻和他們的小女兒，正準備搭車前往麻州的收容所。(美聯社)

紐約市政府管理的一處無證移民收容所裡，有無證客 抱怨著原想投靠已在美國落腳較久的親戚，結果卻被拒絕。佛羅里達州南部則有無證移民埋怨說，比自己晚到的無證客竟然輕鬆得到遙不可及的工作證。

美聯社報導，全美各地市長、州長以及移民倡議人士紛紛為剛抵達美國、需要棲身之處及工作證的新移民大力爭取權益。然而，這股趨勢卻在新舊移民之間造成關係緊張，因為在美國已經好幾年，甚至好幾十年的老移民，根本享受不到現在新移民輕鬆取得的福利，尤其是工作證。某些新移民因此覺得遭到老移民疏遠。

數千移民上個月在華府遊行，呼籲拜登總統讓較早之前抵達美國的無證移民也能獲得工作證。參加遊行的無證移民高舉海報寫著「發給所有人工作證」、「我等工作證已經34年」。

庇護新限制今年5月上路後，美墨邊境非法入境 人數一度下降，但在墨西哥邊境被捕的無證客人數，已經連續兩個會計年度突破200萬人次。為了打擊非法入境，數十萬無證客過去一年裡根據政策新規獲得合法入境。

代表選區以拉丁裔移民居多數的民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesús "Chuy" García)說，一波波新移民到來，讓移民倡議工作面臨愈來愈多挑戰。他說，新無證客的抵達帶來緊張以及疑問，因為許多老無證移民等待綠卡及入籍已經等了數十年。

根據美國國籍暨移民局 (U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)規定，向美國政府申請庇護的移民，必須等候半年才能拿到工作許可，對於80%的申請者來說，案件處理時間不會超過一個半月。

然而，拜登政府新規為美墨邊境非法入境的無證客提供合法居留管道，並不需要等候期。名稱為假釋(parole)的臨時合法身份，今年10月之前抵達美國的古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國共計27萬無證移民只要有財務擔保人(financial sponsor)就能上網申請。另外32萬4000名無證移民則透過CBP One手機程式獲得庇護面試機會。