我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

汽車罷工和解 底特律3大車廠平均年增10億成本 車價恐調漲

無證客悲歌…墨國17歲少女偷渡 被「嚮導」性侵致重傷

編譯徐薏茹／綜合4日電
過去一年聯邦執法部門在邊境逮捕的非美國公民中發現，有犯罪紀錄的人數創下新高。(美聯社)
過去一年聯邦執法部門在邊境逮捕的非美國公民中發現，有犯罪紀錄的人數創下新高。(美聯社)

過去一年聯邦執法部門在邊境逮捕的非美國公民中發現，有犯罪紀錄的人數創下新高；美國海關及邊境保護局(CBP)發布的數據顯示，截至9月的2023年政府會計年度中，邊境巡邏隊(Border Patrol)共逮捕1萬5267名有前科的非美國公民，他們試圖潛入美國，其中大部分來自墨西哥

這些罪犯因為曾在美國或其他國家犯罪而被判有罪，許多人在美國被定罪的可能原因是無法進入除恐怖分子監視名單與通緝名單之外的國際罪犯數據庫。

根據政府數據，非公民罪犯比2022年的1萬2028名還多；CBP只在網路上公布七年的數據，每年的逮捕人數範圍介於2438人至1萬2028人。

儘管非法入境屬於聯邦犯罪，但去年被逮捕的罪犯先前已有不同罪名的犯罪紀錄，如武裝搶劫、販毒或謀殺；交通罰單與較輕的違規行為在本資料集中不被視為刑事犯罪。

一名男子2日在聖地牙哥聯邦法院對人口販運的指控認罪，包括承認性侵一名17歲的無證少女，該少女由他負責偷渡至美國。

27歲的鮑提斯塔(Cecilio Jimenez-Bautista)在認罪協議中坦承，他擔任嚮導，幫助這名無人同行的受害少女和其他移民從墨西哥進入美國，移民每人向他支付5000元至9500元。

聯邦檢察官辦公室指出，去年6月，鮑提斯塔和他的兄弟將包括這名少女在內的10人從提璜納(Tijuana)帶領至丘拉維斯塔(Chula Vista)。鮑提斯塔將這名少女與團體區隔開，在其中兩天未經許可不當觸摸該少女，並且在另一個場合中性侵受害人，導致少女嚴重受傷。

這群人最終在美墨邊境以北約兩哩處被邊境巡邏隊逮捕。鮑提斯塔將於1月被判刑。

邊境巡邏隊還逮捕988名逮捕令未執行的罪犯。同一時期，CBP官員在口岸攔截2萬166名有犯罪紀錄的移民。

罪犯在口岸與被邊境巡邏隊逮捕的差異在於，口岸攔截的移民並未試圖躲避執法部門。自2017年以來，每年在口岸逮捕的人數介於6500人至1萬7000人。

移民 CBP 墨西哥

上一則

租約曝光 芝市已與12區帳篷營地主簽約

延伸閱讀

美南極研究站傳性侵 國科會派專人調查

美南極研究站傳性侵 國科會派專人調查
最危險長谷火山 大爆發機率低

最危險長谷火山 大爆發機率低
帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出
伊朗少女搭地鐵疑未戴頭巾陷衝突 昏迷1個月後不治

伊朗少女搭地鐵疑未戴頭巾陷衝突 昏迷1個月後不治

熱門新聞

來自印度的無證客家庭今年8月自墨西哥進入美境亞利桑納州後，接受退休志工溫格(右)贈送的飲水零食。(美聯社)

印度無證客1年逾4萬人破紀錄 皆聲稱政治迫害

2023-10-29 21:54
聯邦政府一直無法有效控制不斷湧入的無證移民，不只共和黨州大為反彈，甚至連民主黨州也喊受不了。（美聯社）

福斯民調：57%支持南方邊界建圍牆 與過去完全相反

2023-10-30 23:00
過去一年聯邦執法部門在邊境逮捕的非美國公民中發現，有犯罪紀錄的人數創下新高。(美聯社)

無證客悲歌…墨國17歲少女偷渡 被「嚮導」性侵致重傷

2023-11-04 23:34
紐約市收容的無證移民超過負荷，已成立專責辦公室紓減壓力，包括提供免費單程機票讓無證移民離境。圖為新抵達的無證移民等候安置。(Getty Images) Recently arrived migrants wait outside a processing center in New York on July 28, 2023. (Photo by Ed JONES / AFP)【作者：法國新聞社，日期：2023-07-28，數位典藏序號：20230729010312397】

轉送移民 紐約市送免費單程機票 可前往世界任何目的地

2023-10-27 21:16
為杜絕投機和弊端，國務院將對H-1B工作簽證作出重要改革，不論遞交多少申請，每個人都只有一次中籤機會，將對科技業習慣以海量申請提高中籤率，立即造成影響。（Getty Images）

H-1B擬改革 每人僅1次中籤機會、外企負責人可替自己申請

2023-10-23 21:43
德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為厄瓜多非法移民帶著小孩跨越格蘭河。（路透）

德州「大膽提案」州警可逮越界無證客

2023-10-19 23:55

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨