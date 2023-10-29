印度無證客1年逾4萬人破紀錄 皆聲稱政治迫害

來自印度的無證客家庭今年8月自墨西哥進入美境亞利桑納州後，接受退休志工溫格(右)贈送的飲水零食。(美聯社)

美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP)最新數據顯示，從南部邊境闖關進入美國的印度 無證移民數量破紀錄，在2022年有4萬2000人被攔截，較前一年成長超過一倍，其中多數人都聲稱受政治迫害。

且自美國海關及邊境保護局在9月公布該其數據後，已經又有1600名印度無證客 從北部跨越邊境進入美國，這人數是過去前三年總人數的四倍；自2007年以來，每年從非法入境 的印度無證客，僅有四次超過5000人。

這次非法入境的印度無證客，幾乎都在跨越邊境後主動向聯邦海關及邊境保護局自首，聲稱受印度執政黨「印度人民黨」(Bharatiya Janata Party)政治迫害。

無證客光是在2023年9月就達到21萬人，創2023年新高點；而9月創紀錄的人數，讓從2022年10月到2023年9月的2023財政年度總人數，創下歷史新紀錄，來到248萬人，2022財政年度總人數為238萬。

來自印度旁遮普邦(Punjab)的23歲錫克教(Sikh)支持者辛格(Arshdeep Singh)，29日告訴華爾街日報(Wall Street Journal)，他在印度受到他認為是以印度教為中心的執政黨相關人士威脅，因此在他父親的安排下，在今年夏天踏上了為期40天的移民之旅。

辛格先說，他先從新德里飛往匈牙利，在匈牙利被關了約10天小屋，且只有麵包和水可以吃，然後再從匈牙利飛往法國，再飛往墨西哥市，然後又被關了一周的時間；接著，他又搭了一趟飛機然後轉乘巴士，才終於抵達美國邊境；他順利跨越邊境進入美國，主動自首，尋求政治庇護，並在抵達加州佛萊斯諾(Fresno)取得庇護批准。