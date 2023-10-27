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轉送移民 紐約市送免費單程機票 可前往世界任何目的地

編譯廖振堯／綜合27日電
紐約市收容的無證移民超過負荷，已成立專責辦公室紓減壓力，包括提供免費單程機票讓無證移民離境。圖為新抵達的無證移民等候安置。(Getty Images) Recently arrived migrants wait outside a processing center in New York on July 28, 2023. (Photo by Ed JONES / AFP)【作者：法國新聞社，日期：2023-07-28，數位典藏序號：20230729010312397】
紐約市收容的無證移民超過負荷，已成立專責辦公室紓減壓力，包括提供免費單程機票讓無證移民離境。圖為新抵達的無證移民等候安置。(Getty Images) Recently arrived migrants wait outside a processing center in New York on July 28, 2023. (Photo by Ed JONES / AFP)【作者：法國新聞社，日期：2023-07-28，數位典藏序號：20230729010312397】

紐約市移民庇護所系統逐漸達到飽和，市長亞當斯(Eric Adams)警告這將演變成一場危機，且冬天即將來臨，移民很快就會被迫流落街頭；紐約市也因此已設立了專責辦公室，為庇護民眾提供前往世界任何目的地的免費單程機票。

美聯社報導，亞當斯說他已經一再重複「房間不夠了」。他本周告訴記者，「問題不在於人們是否會露宿街頭，而是何時發生。我們已滿載運轉」。

市政府確認將在曼哈頓建立一個新的換票中心，強調離開紐約與否是自願的。

市長辦公室最近限制成年移民在庇護所的停留時間為30天，有子女的移民家庭則為60天。無證客大多沒有合法工作資格，如果無法找到新的居住地點，可以重新申請住房。亞當斯發言人表示，大約有2萬人收到了30天或60天的到期通知，超過時限的人中只有不到20%仍滯留在庇護所。

市政府官員指出，這些統計數據證明他們的政策正在促進移民尋找替代住房。市長辦公室稱已緊急建立200多個緊急庇護所來安置移民，包括租用飯店空間、建造大型設施。現在仍有超過6萬5000移民居住在城市庇護所。

紐約市1981年的一項法律協議要求，該市為每個無家可歸者提供臨時住房。美國沒有其他大城市有這樣的要求。

亞當斯已尋求暫停此協議，他本月稍早聲明表示自2022年春季起，已有超過12萬2700名尋求庇護的民眾進入紐約市的安置系統，預計三年內的費用將超過120億元。「很明顯，現狀不能持續下去，紐約市不能獨自做到這點。」

市長辦公室在法庭上辯稱該命令不適用於大量移民湧入。一位法官本月指示紐約市與無家可歸者的權益團體調解討論，以找到解決方案。

紐約市收容的無證移民超過負荷，已成立專責辦公室紓減壓力，包括提供免費單程機票讓無...
紐約市收容的無證移民超過負荷，已成立專責辦公室紓減壓力，包括提供免費單程機票讓無證移民離境。圖為無證移民抵達紐約市巴士總站。(路透) USA-IMMIGRATION/BORDER-NEW YORK:Migrants arrive from Texas by bus at the Port Authority bus terminal in New York City Migrants arriving from Texas by bus wait to be processed at the Port Authority bus terminal in New York City, U.S., May 10, 2023. REUTERS/Andrew Kelly

移民家庭 庇護 紐約市

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