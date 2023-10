轉送移民 紐約市送免費單程機票 可前往世界任何目的地

紐約市收容的無證移民超過負荷,已成立專責辦公室紓減壓力,包括提供免費單程機票讓無證移民離境。圖為新抵達的無證移民等候安置。(Getty Images) Recently arrived migrants wait outside a processing center in New York on July 28, 2023. (Photo by Ed JONES / AFP)【作者:法國新聞社,日期:2023-07-28,數位典藏序號:20230729010312397】

紐約市 移民庇護 所系統逐漸達到飽和,市長亞當斯(Eric Adams)警告這將演變成一場危機,且冬天即將來臨,移民很快就會被迫流落街頭;紐約市也因此已設立了專責辦公室,為庇護民眾提供前往世界任何目的地的免費單程機票。

美聯社報導,亞當斯說他已經一再重複「房間不夠了」。他本周告訴記者,「問題不在於人們是否會露宿街頭,而是何時發生。我們已滿載運轉」。

市政府確認將在曼哈頓建立一個新的換票中心,強調離開紐約與否是自願的。

市長辦公室最近限制成年移民在庇護所的停留時間為30天,有子女的移民家庭 則為60天。無證客大多沒有合法工作資格,如果無法找到新的居住地點,可以重新申請住房。亞當斯發言人表示,大約有2萬人收到了30天或60天的到期通知,超過時限的人中只有不到20%仍滯留在庇護所。

市政府官員指出,這些統計數據證明他們的政策正在促進移民尋找替代住房。市長辦公室稱已緊急建立200多個緊急庇護所來安置移民,包括租用飯店空間、建造大型設施。現在仍有超過6萬5000移民居住在城市庇護所。

紐約市1981年的一項法律協議要求,該市為每個無家可歸者提供臨時住房。美國沒有其他大城市有這樣的要求。

亞當斯已尋求暫停此協議,他本月稍早聲明表示自2022年春季起,已有超過12萬2700名尋求庇護的民眾進入紐約市的安置系統,預計三年內的費用將超過120億元。「很明顯,現狀不能持續下去,紐約市不能獨自做到這點。」