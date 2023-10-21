我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

孩子被殺家人被綁…墨西哥人為逃離暴力 每天萬人湧邊境

記者胡玉立／即時報導
委內瑞拉的一些無證移民，在墨西哥提華納庇護所裡待了數天之後，就拖家帶口，跋山涉水，非法越境到美國。(Getty Images)
委內瑞拉的一些無證移民，在墨西哥提華納庇護所裡待了數天之後，就拖家帶口，跋山涉水，非法越境到美國。(Getty Images)

墨西哥總統羅培茲．歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)10月初表示，墨西哥每天約有1萬移民前往美國邊境；人潮迫使墨西哥最大鐵路暫停數十列貨運火車。在墨西哥提華納(Tijuana)部分庇護所裡的大批墨西哥人，都是為了逃離暴力、勒索和有組織犯罪威脅而流浪；他們的信仰支撐著他們一路向北，湧入美國。

以現年46歲、家住墨西哥中部的愛芮卡·埃爾南德斯(Erika Hernández)為例，她的兒子6月初在墨西哥城附近被米卻肯家族販毒集團(Familia Michoacana)綁架後，成功逃脫；一家十口開始向北逃亡，希望最終能到達美國。

他們花了三個月搭乘公車、出租車和步行，直到抵達墨西哥北部提華納的Movimiento Juventud庇護所，在那裡等待機會到美國，找到更安全的家。他們的信仰，對於因應充滿挑戰的環境，至關重要。

福音派牧師里維拉(Albert Rivera)在阿加佩(Agape)庇護所為近400名移民提供住所和精神指導。他說：「現在正是宣講上帝話語的時候。」許多移民親眼目睹自己的孩子被謀殺、家人被綁架，或為支付刑事敲詐勒索而失去一切，「我們接待過嫁給殺手的婦女，她們的敵人開槍射殺了她們的家人。」里維拉說，他的指導為那些在絕望中等待更好生活的人，提供了安慰。

一些移民要求里維拉為他們施洗或為家人祝禱，希望自己的美國之旅有好結局。里維拉建議他們在祈禱中這樣說：「主啊，為我打開大門，讓我可以穿越。」

拜登政府面對數以千計的無證移民，試圖穿越美墨邊境，今年已推出線上預約系統，推薦移民以此申請庇護。

里維拉向美聯社表示，「想像你在體驗信仰；當你到達一個地方時感覺心碎，但緊接著你向上帝祈禱，填寫申請表，得到預約，這就是你到達美國的方式。是他們永難忘懷的事」。

墨西哥一些庇護所裡的大批墨西哥人，都是為了逃離暴力、勒索和有組織犯罪威脅而欲逃往...
墨西哥一些庇護所裡的大批墨西哥人，都是為了逃離暴力、勒索和有組織犯罪威脅而欲逃往美國；他們的信仰支撐著他們一路向北，冒著生命危險，湧往美國。(路透)

墨西哥 移民 庇護

上一則

無證客帳篷區惹議 芝12區區長稱事前不知情 民眾不買單

延伸閱讀

美駐北京聯絡處設立50年 馬朝旭：中美應汲取歷史啟示

美駐北京聯絡處設立50年 馬朝旭：中美應汲取歷史啟示
哈瑪斯釋放兩名美國人質 以媒：美國與歐洲國家敦促暫緩加薩地面攻勢

哈瑪斯釋放兩名美國人質 以媒：美國與歐洲國家敦促暫緩加薩地面攻勢
特斯拉墨西哥設廠 有變數

特斯拉墨西哥設廠 有變數
墨西哥街頭樂隊進入校園 西語裔學生的音樂尋根

墨西哥街頭樂隊進入校園 西語裔學生的音樂尋根

熱門新聞

德州繼「轉送無證客」到民主黨主政的大城市之後，擬允許州警逮捕跨越邊界者。圖為厄瓜多非法移民帶著小孩跨越格蘭河。（路透）

德州「大膽提案」州警可逮越界無證客

2023-10-19 23:55
美國前總統川普放話再當選將擴大對穆斯林國家的旅行禁令、暫緩難民安置計畫，並大舉掃蕩支持聖戰士的人。(Getty Images)

川普放話當選擴大穆斯林旅行禁令 加碼審查移民意識形態

2023-10-17 00:51
委內瑞拉的一些無證移民，在墨西哥提華納庇護所裡待了數天之後，就拖家帶口，跋山涉水，非法越境到美國。(Getty Images)

孩子被殺家人被綁…墨西哥人為逃離暴力 每天萬人湧邊境

2023-10-21 23:16
圖為甫獲得美國公民身分的人們參加宣誓典禮。(歐新社)

移民局推新工具「E-COA」 可線上變更地址

2023-10-12 22:34
11月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

11月移民排期 親屬及職業移民各項原地踏步

2023-10-06 17:21
申辦美國護照費時的情形仍未改善。國務院提醒民眾最好在出國旅遊前的六個月就申請，以免延誤。(美聯社)

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

2023-09-23 22:13

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了

參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了
華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形