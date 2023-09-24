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無證客百度高溫對峙 巡邏隊受不了 人道妥協剪鐵絲網放行

編譯廖振堯／綜合24日電
近日大批無證客從墨西哥渡過格蘭德河，在德州伊格帕市強行入境。無奈的美方邊界執法人員24日冒著酷熱，割開邊防的鐵絲網，讓來自委內瑞拉的無證客不受割傷的通過入境。(Getty Images)
近日大批無證客從墨西哥渡過格蘭德河，在德州伊格帕市強行入境。無奈的美方邊界執法人員24日冒著酷熱，割開邊防的鐵絲網，讓來自委內瑞拉的無證客不受割傷的通過入境。(Getty Images)

德州伊戈帕斯市(Eagle Pass)最近面對大量無證客湧入，光18、19日就有超過7500人湧入這個2萬8000人口的小鎮。州長艾伯特(Greg Abbott)下令沿著格蘭德河(Rio Grande)岸邊鋪設鐵絲刺網嚇阻，上百名無路入境的無證客23日只能頂著破百度的高溫與邊境巡邏隊對峙，四小時後巡邏隊受不了，基於人道妥協，剪開鐵絲網並讓大批無證客入境。

每日郵報(Dailymail)報導，100多名無證客於23日早上抵達墨西哥一側的黑石鎮(Piedras Negras)，並前往河中央一個無遮蔭的小島。當他們試圖穿越時與邊境巡邏隊和國民兵船隻發生對峙，被船隻包圍並封鎖行動。

兩個小時後，無證客們一起湧向靠美國側的河岸，他們在及膝的河水中站著，拒絕移動，試圖找到穿過鐵絲網障礙的方法；美方執法人員則一再喊話命令無證客們回頭。但無證客們不為所動。

在河中、岸邊僵持近四個小時後，美方執法人員出於無證客人身安全擔憂，最終被迫剪斷鐵絲網，讓這群無證客通過。

當地執法部門表示，做出這項決定是因為邊境酷熱，而且這群無證客在露天時間過長。儘管主要由男子組成，來自委內瑞拉和尼加拉瓜的無證客裡也有少數是婦女和孩童，其中一些人在進入美境時看起來身體不適且脫水。這已是當天第二批大規模抵達的無證客，當天清晨還有另外一百多人渡河。

除了直接渡河，無證客也常偷搭火車，這是前往美墨邊境中廉價且便捷的方式。

德州政府為防止無證客偷搭便車越境已關閉貨運列車服務，不過近期又重啟。

移民研究中心(CIS)的邊境安全專家班斯曼(Todd Bensman)指出，伊戈帕斯市是很容易從南邊搭貨運鐵路到達的地方，所以自然成為無證客的目的地。

班斯曼說，只要這些家庭能通過德州人的考驗，就能成功進入美國；然而他們發現仍然可以「輕鬆通過邊境巡邏隊」，因為巡邏隊還是會在一兩天內就放行。

無證客 德州 百度

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