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美墨偷渡「有攻略」？ 蛇頭上網賣1萬元

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美墨偷渡「有攻略」？ 蛇頭上網賣1萬元

編譯潘勛／綜合4日電
圖為一名人道團體成員(右)向三名剛穿越邊界入境亞利桑納州的移民提供飲水和零食。(美聯社)
圖為一名人道團體成員(右)向三名剛穿越邊界入境亞利桑納州的移民提供飲水和零食。(美聯社)

墨西哥官員警告，人蛇集團的蛇頭已把自己如何非法進入美國的秘密，包裝成偷渡旅行「攻略」全集，販售給想赴美尋求庇護者，索費1萬美元，方法是透過一些社媒App如臉書、抖音(Tiktok)、WhatsApp及Telegram。

紐約郵報(New York Post)報導，美國和墨西哥當局已升高警告，目前要跨越美墨邊界暴力事件陡增，要移民們別雇用蛇頭；美國邊境巡邏隊已提高戒備，因應蛇頭們要做生意，愈來愈鋌而走險。

墨西哥移民署長提哈達(David Pérez Tejada)表示，蛇頭新近推出的新招是基本「攻略」全集，提供一步接一步的指示，知道如何避開美國邊界巡邏隊。

提哈達表示，蛇頭們兜售的偷渡旅行「攻略」全集，就是以1萬元代價，把想偷渡的人由哥倫比亞引來提璜納(Tijuana)，與嚮導會合；嚮導再告訴他們到哪裡越境、如何下載進一步指示。

提哈達說，蛇頭們使用數位平台，向移民們指示路徑，而路徑再分享給同行的同一國人；他們也上傳到抖音或臉書，即時細述他們的過境路線，如此其他人就曉得要去哪兒。

提璜納移民事務局官員盧切洛(Enrique Lucero)表示，移民及蛇頭近些年加強使用科技，蛇頭上個月到YouTube促銷他們的服務，吹噓說要跨境有多麼容易。

盧切洛表示，最新一波社媒廣告夠吸引人，讓移民們賣掉自己所有的一切，只希望取得進入美國之鑰，分享他們賺到的東西；那些移民來自中、南美，付的錢大約在1萬2000元到1萬5000元以越境，再等候進一步的數位指示。

盧切洛表示，蛇頭說服無證移民賣掉一切財產，跟他們講，到達提璜納後，會有人接待他們；然而經常沒有人出現，無證移民便卡在提璜納。

美國當局表示，上個月一名邊界巡邏隊探員在加州奧塔山荒野區(Otay Mountain Wilderness)想攔下一群偷渡客，結果被疑似蛇頭開了幾槍。

邊界巡邏隊聖地牙哥段主任巡官派翠西亞‧麥葛克-丹尼爾(Patricia McGurk-Daniel)表示，因為巡邏隊加強查緝，人蛇集團變得愈來愈情急，升高使用暴力。

移民 偷渡客 墨西哥

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