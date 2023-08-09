執法機關成競選工具？德桑提斯飛行監控無證客惹議
佛州州長德桑提斯把反對無證移民作為競逐共和黨總統提名議程之一，但也將佛州的執法機關成為他的競選活動工具，他下令佛羅里達州執法部(FDLE)人員駕駛飛機在佛羅里達礁島群(Florida Keys)一帶上空監視，被國家廣播公司新聞網(NBC)踢爆違反州政策及安全飛行。
今年1月6日，德桑提斯簽署行政命令，啟動佛州國民警衛隊及FDLE執法人員，執行一個名為「Key West」的反無證移民任務，分析指這是為了爭取黨內的總統候選人提名。
簽署命令後，德桑提斯任命FDLE專員格拉斯(Mark Glass)非正式放棄一貫的政策，讓執法人員使用不太適合水上監視的單引擎塞斯納(Cessna)飛機執行任務。
根據FDLE的內部電郵，格拉斯更下令這些飛機，飛到離岸遠逹20至30哩的地方搜尋無證移民船隻。
但5名獨立航空專家指出，由於監視任務必須在1000英尺之內的低空執行，這使飛機很容易在水上滑行，從而危及FDLE執法人員的生命。
加州運輸機師兼飛行教練埃文斯 (David Evans) 指出，這些飛機接觸水面時會翻轉，機上人員很難即時離開飛機，或是穿上救生衣進入救生筏。
航空安全公司 Safety Operating Systems 總裁兼首席執行官、資深大型航空公司飛行員考克斯 (John Cox) 表示，對於飛行員來說，這是不可接受的風險水平，如果遇到單引擎出現故障，就有百分百的機會掉進水裡。
另外三位飛安專家也指出，在離岸30哩的地方，1000之內的高空駕駛單引擎飛機，一定是瘋了。
其實一些 FDLE執法人員也表達了擔憂。
FDLE發言人回應NBC新聞時說，FDLE領導層已對飛行任務作出改革，以提高安全性和效率，包括飛行人員的擔憂。
除了反無證移民外，FDLE在德桑提斯的競選議程的作用愈來愈大，包括協助他成立選舉調查辦公室，在競逐提名到全國各地時，為他提供安全保護，也因而受到關注及惹議。
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