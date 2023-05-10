美阻擋無效 巴拿馬稱達連隘口無證移民激增

連接南美洲與中美洲之間的「達連隘口」，非常險惡，無證移民穿越此一危險雨林，只為偷渡美國。(美聯社)

巴拿馬政府數據顯示，4月和5月初抵達「達連隘口」（Darien Gap）的人數激增，重創美國遏制無證移民 的努力。

「達連隘口」是巴拿馬與哥倫比亞之間的叢林地帶，無證移民穿越此一危險雨林，只為偷渡美國。

根據路透今天看到的巴拿馬安全部（Security Ministry）數據，4月有4萬297名移民經由「達連隘口」到達巴拿馬，是去年同期的6倍多。

這個數字持續攀升，5月的頭9天有1萬6246人經由隘口抵達巴拿馬，已超過2022年5月總數。在為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而實施的美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）5月11日失效之際，這樣的數字讓當局更憂心流入美國的移民將又增加。

為解決通過「達連隘口」的無證移民問題，美國、巴拿馬、哥倫比亞4月11日宣布為期兩個月的行動。

今天稍早，總統拜登 表示，法典第42卷5月11日午夜失效後，邊境將會「混亂一段時間」。

拜登與墨西哥 總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）就邊境安全問題交談一個多小時，羅培茲歐布拉多後來在推特表示，兩人討論了在移民、毒品和武器販運方面合作的承諾。

美國法典第42卷是在前總統川普執政期間實施，表面上是要防止COVID-19感染者入境美國，但實際上，這只不過是為了迅速驅逐試圖移民到美國的人。

根據官方數據，2023年頭4個月，從哥倫比亞通過「達連隘口」非法越境到巴拿馬的人數達到12萬7687人，遠遠超過去年同期通報的1萬9925人。

巴拿馬在聲明中說，包括外交部長蒂菀內（Janaina Tewaney）在內的巴拿馬官員代表團，今天在華盛頓會見了美國國土安全部部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas），討論「移民危機」。