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猶他州鹽湖城一學區 禁止中小學讀聖經：內容粗俗暴力

編譯盧炯燊／綜合3日電
猶他州一個學區決定，禁止聖經出現在初中及小學校園，因為其中有很多兒童不宜的內容。(美聯社)
猶他州一個學區決定，禁止聖經出現在初中及小學校園，因為其中有很多兒童不宜的內容。(美聯社)

猶他州一名家長投訴聖經中有不少色情內容，對一些年幼兒童來說，部分經文過於粗俗及暴力，結果鹽湖城北部戴維斯學區(Davis School District)決定禁止聖經出現在初中及小學校園內。

這個學區約有7萬2000名學生，在收到上述家長投訴後，學區一個委員會審查了聖經經文，確定投訴成立，決定移走在小學及初中校園內的聖經，只有高中才可繼續保留。根據2022年通過的一條州法，學區一旦決定書籍內容涉及「敏感題材」後，即可予以禁止。

學區發言人威廉斯(Chris Williams)表示，相關審查是由一個委員會負責。據悉這個委員會成員大部分是由保守社區的教師和家長擔任。

基於學區的隱私政策，尚不清楚是誰要求禁止校園內出現聖經，也沒說明投訴人是否屬於任何團體。

委員會只公布禁止聖經的決定，但沒詳細解釋說明或指出哪些段落過於暴力或粗俗。不過，鹽湖城論壇報(The Salt Lake Tribune)透過公共記錄取得投訴副本，這名家長指出聖經裡包含亂倫、賣淫和強姦的多個例子。

這位家長在去年12月11日的投訴中寫道，「毫無疑問，(根據州法律)你會發現，聖經對未成年人來說是沒有嚴肅的價值，同時根據猶他州父母聯合會(Utah Parents United)的新定義，它是色情的。」在此之前，猶他州父母聯合會曾指聖經有很多涉及性愛的內容。

威廉斯說，審查委員會根據2022年州法作出自己的決定，並依據學生的年齡採用不同的標準，所以委員會在確定聖經不符合猶他州對色情或不雅內容的標準後，仍然得以保留在高中校園的原因。

在聖經遭封殺後，下一個最有可能被質疑的是摩門教經文，因為2日已有人提出投訴。學區及教會代表拒絕就此置評。

學區 猶他州 威廉

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