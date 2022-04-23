要學生體驗採棉花教奴隸史 金山特許學校老師挨罵道歉

舊金山一位社會科教師3月以棉花株為教材、凸顯奴隸艱辛的處境，引發家長對這種教學方法的兩極反應，校方與老師事後為此道歉。圖為示意圖。（取材自pexels）

在全美保守派要求學校不要教種族主義 課的浪潮中，舊金山 一位社會科教師3月以棉花株為教材、凸顯奴隸艱辛的處境，引發家長對這種教學方法的兩極反應，校方與老師事後為此道歉。

舊金山一位國中社會科老師在3月3日課堂上帶了一株棉花，讓8年級學生感受手摘棉花、碰觸棉殼的刺痛感。這堂課是有關軋棉機對奴隸制和工業革命的影響。

「舊金山紀事報」網站今天更新報導，校方在這堂課後24小時內展開調查，針對有人認為的課堂中對奴隸制度不恰當的模擬。

校長3月4日向家長寄發一封道歉信，表示這位老師的教學「不可接受、有害和不恰當」，未能反映學校的「反種族主義、進步心態的課程」。

這堂課後，這位社會科女老師有5個星期不在學校。校方拒絕說明這位老師是在調查期間請假、還是被處分。家長認為老師受到處分，因為當這位老師4月15日返校後，她也向家長寄了一封道歉信。

舊金山創意藝術特許學校（Creative Arts Charter School）是屬於政府出資、私人經營的學校型態，不受舊金山聯合學區管轄。學校從幼稚園到8年級共有415位學生，其中219位白人、47位非裔 、22位亞裔、88位拉丁美洲裔和少數菲律賓裔、美國原住民等。

反對家長：同理心不需透過第一手經驗

在德州與佛羅里達州的課堂上不准討論美國種族主義歷史之際，這項爭議讓舊金山創意藝術特許學校大致上自由派的家長們意見分歧。

具有非裔與猶太裔背景的家長阿契爾（Rebecca Archer）說，有人認為這樣的課程可以喚起同理心、卻不了解其中的傷害與冒犯，學生要對奴隸產生同理心不需要透過奴隸勞動的第一手經驗。

另一位很喜歡這位老師的學生的家長受訪提到，向來鼓舞孩子與敬業的老師卻受到「極度殘忍」的對待讓她憤怒。她說，美國其他州課堂禁談歧視、種族主義或白人至上，免於白人學生內疚，相反地在舊金山這堂課卻因為相反的理由而被譴責。

種族議題如何教得「不傷人」 教師為難

「如同大多數美國人，對於種族議題，教師艱難地試圖進行公開與誠實的對話。」非營利人權團體「南方反貧窮法律中心」（Southern Poverty Law Center）2018年報告談到教學的困境，「討論奴隸制遺留下來的種族暴力問題時，如何不讓非裔學生有被挑出來針對的感覺？又該如何討論，才不會引起白人學生的內疚、憤怒或防禦心態？」

舊金山州立大學中學教育系教授布倫-雷瓦（Gilda Bloom-Leiva）說，過去這些年教師訓練有很大的改變，關於種族與種族主義的教育和「世代創傷」有關，實習教師現在被要求考量課程會給學生帶來哪些挑戰與傷害。

俄亥俄州立大學歷史教授傑福瑞斯（Hasan Kwame Jeffries）說，講述歷史、特別在傳授有關美國種族的歷史課，可能會很困難、讓人不舒服，老師們不能做的兩件事是「輕忽主題」與「傷害孩子」。

傑福瑞斯說，「採棉花」的課程設計應該是個能學到東西的經驗。民意調查顯示，大多數父母仍希望他們的孩子學習歷史、認識美國歷史上困難的面相，以了解美國的現況，以期走上更美好的未來。

他說，當老師因為錯誤的理由而被責罰時，必須多一點寬容空間，還是要傳授種族歧視的歷史，只是要做得更好。