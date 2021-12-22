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住在外州禁當新州公校教師 可望鬆綁 鄰州教師可來了

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州長期以來要求公立學校教師必須在新州有固定永久居所，不過州議會目前正在審議對教師放寬此一要求的法案。圖為一名老師戴上紙皇冠講解歷史課。(美聯社)
新澤西州長期以來要求公立學校教師必須在新州有固定永久居所，不過州議會目前正在審議對教師放寬此一要求的法案。圖為一名老師戴上紙皇冠講解歷史課。(美聯社)

新澤西州長期以來要求包含公立學校教師在內的所有州政府公務員，必須在新州有固定永久居所，不過參眾兩會目前正在審議一項跨黨派提出的議案，預料至少在未來三年內針對教師放寬此一要求，若獲通過，鄰近的紐約、賓州德拉瓦州的老師將更容易到新州任教。

現有要求公立學校教師及州政府公務員須長居新州的法律，是2011年由前任州長克利斯蒂(Chris Christie)任內簽署通過，規定非因經濟、健康或其他經州政府許可之事由，受雇於新州的教師及公務員不得居住於外州；不過由於新冠肺炎帶來的衝擊造成教師人力短缺，現在州議會議員希望開放此政策以吸引外州人才至新州任教。

新州校長暨督學公會(New Jersey Principals and Supervisor Association)主任黛博拉．布萊德利(Debra Bradley)指出，人力不足是新州教育界現在面臨最大的問題，只要能移開這塊禁止外州教師於新州任教的「絆腳石」，來應徵教師的人會多很多。

布萊德利說：「許多校長和督學都有反應，現在申請教職的人已經夠少了，很多來應聘的外州教師聽到新州居留法要求他們必須要搬來新州時，幾乎都是撤回申請。」

來自蘇薩克士郡(Sussex)的共和黨籍州參議員杜霍提(Michael Doherty)指出，新州地小並與多州接壤，本來就很多人在新州工作的人口事實上住在鄰近的紐約州、賓州或德拉瓦州，每天通勤上班，因此禁止外州人口在新州任職會讓學校很難找得到人力。

事實上，這部法律之前曾被新州上訴法院宣告違憲，當時審理一宗因搬去賓州而被學校依居留法解除教職案件的法官說：「居留法相關規定語意不清，違反明確性原則，特別是得豁免的規定有太多種解釋可能。」

新州 賓州 德拉瓦州

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