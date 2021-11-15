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肯塔基州與台教育部合作 加強初等教育與華文交流

中央社／華盛頓15日電
台灣教育部與美國肯塔基州教育廳10日簽署初等教育備忘錄，雙方將強化在初等教育與華語文交流合作。這是今年以來，台灣與美國各州政府簽署的第二個教育合作備忘錄。（取材自台灣教育部網站）
台灣教育部與美國肯塔基州教育廳10日簽署初等教育備忘錄，雙方將強化在初等教育與華語文交流合作。這是今年以來，台灣與美國各州政府簽署的第二個教育合作備忘錄。（取材自台灣教育部網站）

台灣教育部美國肯塔基州教育廳日前簽署初等教育備忘錄，雙方將強化在初等教育與華語文交流合作。這是今年以來，台灣與美國各州政府簽署的第二個教育合作備忘錄。

台灣教育部與肯塔基州教育廳於10日簽署「初等教育合作備忘錄」。

肯塔基州教育廳表示，華語文學習是主流趨勢，肯塔基州也非常重視華語教學的交流。合作備忘錄強調華語文學習的重要性，盼透過台灣的華語師資使肯塔基州初等教育學子受惠，也樂見雙方經由這一平台進行更多互惠交流，包括教育相關研究機構及人員的交流、語言教師的訓練及遴選、華語文師資遴選、語文教學及師生交流，以及配合台灣2030年雙語國家政策，協助遴選英文教師赴台提升台灣中小學師生的英語能力等。

台灣駐亞特蘭大辦事處表示，這項合作備忘錄是今年以來台灣與美國各州政府簽署的第二個教育合作備忘錄，再次落實去年12月台美共同發表「台美教育倡議」共識，持續加強與美國各州在教育及華語文的交流合作。

除了致力在2030年前達到雙語國家目標，台灣也在今年啟動與美國大學「優華語計畫」，由台灣10所大學與美國21個名校進行華語教育及文化交流。亞特蘭大辦事處促成成功大學與阿拉巴馬州奧本大學以及清華大學與北卡州杜克大學的校對校合作，未來會持續將華語教學推廣到更多美國學府。

教育部 台灣 美國

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