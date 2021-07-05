學校發動家訪與電話攻勢 勸家長讓孩子返校上課

各校為鼓勵家長讓孩子今秋返回校園上課，推出家庭訪問、打電話勸說等宣導活動。Getty Images

暑假之前的學期尾聲，某些學校為了鼓勵家長同意讓孩子今秋返回校園上課，推出家庭訪問、打電話勸說等宣導活動，某些遊說行動甚至在晚間或周末進行，還有校長親自出馬。德州聖安東尼奧獨立學區 (San Antonio Independent School District)總監馬丁尼茲(Pedro Martinez)說：「老師們都累翻了，但任務必須執行，毫無疑問。」

華盛頓郵報報導，暑假之前的學期最後幾周，馬丁尼茲出動學區能夠動員的所有人力，從社工到中央辦公室行政人員在內，設法與在問卷調查當中表示新學年希望繼續遠距上課、在所有家長當中約占20%的家庭聯絡。教職人員除了打電話給家長之外，還可能上門拜訪，時間點可能選在晚上或周末。馬丁尼茲說，希望絕大多數獲得聯繫的家長，都願意讓孩子今秋回到實體教室學習。

佛羅里達州也有學區推出挨家挨戶拜訪活動，對民眾說明孩子回到學校上課的優點。勘薩斯州托皮卡(Topeka)學區主管推出行動疫苗接種站，為民眾施打疫苗的同時也順便宣導學生與老師面對面互動的重要性。維吉尼亞州 則有一位校長親自前往50位仍然遠距上課的學生家裡進行家庭訪問，設法排解家長與學童對於恢復到校上課的恐懼。

根據聯邦政府統計，過去幾個月裡，全美各地不少學區已經讓比例越來越高的學生回到校園上課。今年4月間，全美四年級與八年級學生採純遠距上課(online-only)模式上學的比例為25%，相較之下，今年1月的統計則有50%。

報導指出，學校主管表示，民眾對於恢復實體教室上課的排斥心態，要根除並不容易，特別是在低收入家庭、少數族裔家庭之間，因為這些族裔受到疫情 衝擊特別嚴重。某些學生因為家長染疫身亡或因疫情失業，不得不出門打工幫忙貼補家用，已經無法配合一般的學校行程。有些家庭則為免疫系統較差學生或家長的健康風險充滿憂慮，也有家長對疫情仍然不放心，因為年紀較小的孩童都還沒接種疫苗。

報導指出，學年結束之際，就在成績紛紛出爐的同時，各地學區都注意到遠距上課的學生，學業表現明顯落後於恢復到校上課的學生。

維吉尼亞州費爾法克斯(Fairfax County)西春田小學(West Springfield Elementary)校長凱莉‧西爾斯(Kelly Sheers)便說，相信學校有能力提供最好的面對面教學，對於新學期的目標則是希望全校565名學生能夠百分之百返回實體教室上課。她說，由於某些家長對於回到教室上課仍然不放心，便開始親自打電話與家長聯絡，也到數十名遠距上課學生家裡親自拜訪。

西爾斯說，每次登門拜訪結束之前，都留下相同的一句話：「我們很高興看到你下學年會回到學校上課。每周五天喔！」