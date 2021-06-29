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打屁股管小孩 未來變更壞？研究：體罰恐致負面效果

編譯張君堯／即時報導
一項根據來自美國、加拿大、中國、哥倫比亞、希臘、日本、瑞士、土耳其和英國等國、共計69項研究的綜合新論述指出，家長若以「體罰」為主要管教手段，孩童的正面行為或社交能力似乎不會隨著時間推移而進步。(美聯社)
一項根據來自美國、加拿大、中國、哥倫比亞、希臘、日本、瑞士、土耳其和英國等國、共計69項研究的綜合新論述指出，家長若以「體罰」為主要管教手段，孩童的正面行為或社交能力似乎不會隨著時間推移而進步。(美聯社)

一項根據來自美國、加拿大、中國、哥倫比亞、希臘、日本、瑞士、土耳其和英國等國、共計69項研究的綜合新論述指出，家長若以「體罰」為主要管教手段，孩童的正面行為或社交能力似乎不會隨著時間推移而進步。

德州大學奧斯汀分校的人類發展和家庭科學教授格肖夫（Elizabeth Gershoff）指出，28日在《刺胳針》（Lancet）期刊上發表的研究評論發現「打屁股等體罰『對兒童的發育和幸福有害』」。格肖夫表示「父母打孩子是因為他們認為這樣做能改善他們的行為，但不幸的是，對於打孩子的父母來說，我們的研究發現『明確且令人信服的證據』，表明體罰不會改善孩子的行為，反而會使情況變得更糟」。

為了衡量父母選擇以打屁股或體罰的方式管教孩子所造成的影響，該研究排除被定義為「虐待兒童」等過度類型的體罰，包括諸如「拍打孩童臉部、頭或耳朵、扔物體、拳打腳踢」等行為。

大多數研究在許多方面都顯示出顯著的「負面影響」，格肖夫表示在19項獨立研究中的13項，「一致表明」打屁股和其他形式的兒童懲罰會隨著時間產生更多的外部問題行為，例如「攻擊性增加、反社會行為增加和在校破壞性行為增等」，且無論兒童的性別及種族如何，都會受到體罰的影響。

此外，在哥倫比亞進行的一項研究發現「受到體罰的幼兒比沒有受到體罰的幼兒獲得的認知技能更少」。其他研究則發現，體罰會增加行為問題和對立違抗性障礙的跡象，其特點是脾氣暴躁、爭吵、主動挑釁、拒絕遵守規則、惡意報復等行為。

不過這項論述也發現「教養方式並不能緩解體罰的負面結果」，因為有五分之四的研究發現「整體溫暖和積極的養育方式『並不能緩衝體罰對行為增加的負面影響』」。

刺胳針 美國 德州

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